回顧《職安法》修正通過提高罰則 張智倫籲雇主落實：提升工安杜絕霸凌

勞工安全在近期修正的《職業安全衛生法》中頗多著墨。（資料照／黃耀徵攝）

國民黨立委張智倫今（12）日表示，過去推動《職業安全衛生法》修法三讀通過，就是希望提高職場霸凌與職災的雇主連帶責任，督促老闆把職場隱憂「補起來」，希望有效降低工安事故與職場霸凌。

甫結束的立法院第11屆第4會期三讀通過的職安法部分條文修正案是2023年職安法全文修正以來最大幅度調整，喊出「工安預防全面化」、「職場霸凌法制化」，重點有五：首先要求業主把一定規模以上營造工程交付規劃、設計及施工時，必須依工程特性分析潛在危害，進一步編製安全衛生圖說、規範及經費，下場施工者一定要有完整預防作為。

第二是擴大共同作業的防災管理，施工現場機械、設備、器具及人員的進場管制都要列冊管理，且施工者有兩人或兩人以上時，其中一名施工者該扛負整體工程安全衛生統合管理之責。第三是在職安法中新增「霸凌防治專章」，定義霸凌樣態外也強化職場霸凌內部申訴的調查、處理機制與利益迴避事項，也提供申訴人協助及保護措施。第四對職安法違法者提高處罰程度，希望發揮遏止不法效果，符合社會期待。

最後是基於保障工作者安全及健康公益的必要，針對違反職安法規定者，會被適度公布處分期日、違反條文及罰鍰金額，而職災職場也會被公布發生日期、發生地及罹災人數，向外界示警。

推手之一的張智倫對此回顧，近年重大工安意外不斷，其實施工環境風險控管真的做得不好，加上各地職場霸凌案頻傳，卻老是缺乏申訴及保護措施，非常需要修法補破網，像是若工作場域違反安全設施規定者，雇主最重可罰新台幣300萬元，就是要盯雇主重視職安。

張智倫強調，期盼讓每一位勞工，都能在具備安全、尊重與尊嚴下工作這是最基本的，新會期會持續為促進勞動權益打拚，營造更友善的職場環境。

國民黨立委張智倫（圖）希望透過修法讓勞動環境更友善。（圖／CTWant攝影組）

主管勞動法規的勞動部針對提升工安環境與杜絕職場霸凌有責。（圖／CTWant攝影組）

