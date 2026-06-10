回顧／鄭朝方捲土再戰新竹縣長 提名峰迴路轉「連選對會都看不下去」

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民進黨新竹縣長提名峰迴路轉，今天下午中執會終於通過提名，由竹北市長鄭朝方出戰。（圖／姜永年攝）

民進黨今天（10日）下午舉行新竹縣長提名記者會，正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。回顧綠營徵召鄭朝方一波三折，總統暨民進黨主席賴清德多次閉門苦勸，鄭朝方仍猶豫不定，期間黨高層軟硬兼施，先用內參民調鼓勵鄭參選，後放話「綠黃合」要鄭盡快表態，到後來選對會都頗有微詞。所幸皇天不負苦心人，終於讓民進黨等到鄭朝方首肯出戰。

鄭朝方出生於新竹縣竹東鎮的政治世家，父親鄭永金曾任國民黨籍新竹縣長、新竹縣議長，叔叔鄭永堂曾任國大代表，胞兄鄭朝中則為現任新竹縣議員。2018年鄭朝方首次披綠袍參選新竹縣長，但未能勝選；2020年再度挑戰竹二立委選戰仍不敵對手。直到2022年鄭朝方挑戰竹北市長，成功擊退國民黨老將林為洲順利當選，是其政治生涯重要里程碑。

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鄭朝方經營竹北市3年多來交出漂亮成績單，可說是民進黨近年來在竹縣「最強王牌」。綠營去年底開始探詢鄭朝方意願，但鄭深諳竹縣是艱困選區，意願始終不高。

去年12月21日，賴清德南下竹縣出席活動時，與鄭朝方在新竹縣警察局局長室閉門密談近2小時，但賴言語中並未強力勸進鄭參選，反而表明「我也不會逼你選，要不要選你自己想清楚」。據了解，此次密談並未說動鄭朝方，鄭選擇以「拖」待變。

總統賴清德去年12月南下出席憲兵活動，會後與竹北市長鄭朝方閉門密談近2小時。（資料照片／總統府提供）

隨著3月底綠營桃園、新竹市長人選底定，外界預期鄭朝方會順勢完成提名，直到4月初，傳出鄭朝方再萌退意，本人親自到總統府向賴清德推辭參選，打算續拚竹北市長連任，賴清德聽後雖震驚，但仍勸鄭朝方清明連假回去再想想，為綠營提名增添變數。

4月中旬，《鏡報》獨家披露，綠營高層曾私下提出2份新竹縣長內參民調，民調皆顯示，若民進黨推派鄭朝方對決國民黨參選人徐欣瑩，支持度都贏近10％，希望給鄭朝方信心挑戰縣長大位。

此時鄭家態度分成兩派，前國民黨籍新竹縣長、鄭朝方父親鄭永金鼓勵鄭朝方參選，但親藍的無黨籍新竹縣議員、鄭朝方胞兄鄭朝鐘等人則希望鄭連人竹北市長，讓鄭朝方好生為難。

民進黨高層因不耐煩鄭朝方態度猶豫，曾找上時代力量黨主席王婉諭談竹縣合作。（資料照片／翻攝王婉諭臉書）

時序進入5月下旬，民進黨縣市長提名幾乎底定，只剩鄭朝方態度仍不明朗，綠營高層對外放話，若鄭再不決定，就要找時代力量黨主席王婉諭合作。據透露，鄭朝方猶豫不定的態度，讓跨派系選對會成員頗有微詞，日前有選對會成員在會中表達擔憂，認為鄭的飄忽不定會影響外界對民進黨的觀感。

最後關頭，鄭朝方決定放手一博參選新竹縣長，讓黨高層鬆了一口氣。鄭朝方今天在記者會上被問到點頭參選轉折，以及賴清德最後如何說動他？鄭回答的很保守，「我今天站在這裡就是最好的說明」。



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