回顧10年前馬習會！馬英九盼鄭麗文做這事

▲前總統馬英九回顧10年前的馬習會，感謝中國領導人習近平當年與他共同促成歷史性會晤，為兩岸留下珍貴遺產。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.12）

[NOWnews今日新聞] 前總統馬英九2015年在任內，到新加坡與中國領導人習近平見面，是兩岸史上首次國家領導人見面。時隔10年，他回顧10年前的馬習會，並說感謝習近平當年與他共同促成歷史性會晤，為兩岸留下珍貴遺產。

馬英九說，十年後回顧，他認為這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸和平與穩定使民眾受惠，兩岸交流制度化在「九二共識、反對台獨」的政治基礎上，從海基、海協互動到陸委會、國台辦會面，再到最高領導人會談，簽訂23個協議，涵蓋人民生活各面向。

廣告 廣告

馬英九說，前總統蔡英文及現任賴清德總統上台後，兩岸關係低迷，交流幾乎中斷。賴清德提出的「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反《中華民國憲法》的兩岸定位，對區域情勢帶來不穩定，呼籲賴總統應回到兩岸共同政治基礎，維護區域穩定。

馬英九也期許國民黨主席鄭麗文帶領的新國民黨團隊，能站在台灣民眾利益，推動兩岸交流，恢復國共對話。未來若國民黨再次執政，可回到十年前「馬習會」互信基礎，為兩岸民眾謀福祉、為中華民族振興努力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

德國之聲好猛！不分藍綠這些人都是專訪受害者 馬英九害慘侯友宜

鄭麗文4副主席都老藍男？他曝：與連戰、馬英九兩岸路線一脈相傳

馬英九也曾被酸 bumbler！醫批懲處中央社荒謬：魯莽又格局狹隘