回顧2016年冷到停班課！今年冷空氣來襲「好像不冷？」2原因曝

生活中心／巫旻璇報導

14日起受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署連日針對多縣市發布低溫特報。今（16日）清晨新竹關西氣溫一度下探約7至7.4度，竹苗近山區也出現10度以下低溫，不少地區被列入低溫警戒。不過，仍有不少民眾表示「體感好像沒那麼冷」。對此氣象專家賈新興分析，主要與白天升溫明顯及民眾提前「有備而來」有關。

今年冷氣團來襲「卻沒那麼冷」 賈新興揭2大原因

這波大陸冷氣團配合輻射冷卻，清晨時段各地氣溫明顯下滑，尤其新北、新竹、苗栗及宜蘭一帶，清晨低溫明顯偏低，其中以新竹關西最為突出，創下此次冷空氣影響台灣的低溫紀錄。賈新興指出，儘管數據上低溫明顯偏低，但白天出門時，路邊不少人都覺得「沒有想像中那麼冷」。第一個關鍵，就是白天陽光「給力」，中午前後各地高溫普遍回升到24至26度，清晨與白天溫差拉大，反而讓民眾對低溫的感受被削弱。

廣告 廣告

第二個原因則是這波冷氣團來襲前，已被預報多次「預告」，不少人有備而來，早早備妥厚外套、發熱衣應對低溫，實際穿著比前幾天更保暖，因此主觀感受上也沒有那麼「凍」。氣象署觀測也發現，大陸冷高壓南下時，衛星雲圖上可看到典型的「冷雲街」結構；當冷高壓偏南出海時，台灣天氣型態偏向乾冷，而在台灣東方海域則可見胞狀雲發展，屬較溫暖冷空氣通過海面時常見的現象。

有網友進一步提問：「25號之後，還有機會出現更強的冷空氣嗎？」賈新興回應，目前先研判是「偏強東北季風」，預估大約在12月24日前後影響。他也在最新貼文中分享，接下來的天氣趨勢指出，未來約10天內，台灣將受到3波東北季風接力影響，時間分別落在17日午後至18日、21日至22日，以及24日至25日，各波期間早晚氣溫偏涼，迎風面天氣較不穩定。此外，他表示，19日下午至20日將有西南水氣北上影響，全台降雨機率提高，天氣轉為濕冷，各地外出需留意雨勢變化。至於長時間尺度的天氣展望，賈新興分析，從12月下旬延續到明年1月下旬，宜蘭地區降雨量仍偏多。





回顧2016年冷到停班課！今年冷空氣來襲「好像不冷？」他揭2原因：有備而來

今年11月北極上空出現罕見的「冷、暖空氣對峙」現象。（圖／翻攝自鄭明典臉書）









今年11月冷暖對峙罕見現象 鄭明典憶起2016年寒流

今年11月，北極上空出現罕見的「冷、暖空氣對峙」現象，引發氣象界關注。當時前中央氣象局長鄭明典指出，這樣的情況讓他聯想到2016年初台灣遭遇的寒流，因為在該次寒流發生前一年的年底，北極上空也曾出現過相似的大氣型態。不過，鄭明典也提醒，在全球暖化的大背景下，當年那樣極端低溫事件再次重演的機率已相對降低。





回顧2016年冷到停班課！今年冷空氣來襲「好像不冷？」他揭2原因：有備而來

回顧台灣近年最寒冷的一次經驗，莫過於2016年1月下旬來襲的寒流，當時台北市最低溫約4度，陽明山一度白雪覆蓋。（圖／ 民視資料照）





台灣近年最寒冷的一次經驗 2016年冷到停班課

回顧台灣近年最寒冷的一次經驗，莫過於2016年1月下旬來襲的寒流。當時強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫急凍低溫均跌破10度，當時台北市最低溫約4度，陽明山一度白雪覆蓋。受極端天氣影響，部分山區道路封閉，交通受阻，桃園復興區、新竹尖石鄉、台中和平區、宜蘭大同鄉等地，多所學校首度因寒流與降雪宣布停班停課，創下台灣因低溫停課的罕見紀錄，也讓這波寒流被形容為「冷到有感」、至今仍被視為台灣近代最嚴峻的一次低溫考驗。









原文出處：回顧2016年冷到停班課！今年冷空氣來襲「好像不冷？」專家揭2原因：有備而來

更多民視新聞報導

非暖冬冷冬卻不好過！鄭明典揭「最冷高峰還沒到」體感剩6度時間曝光

他嗆賴清德「滾出中國」夢多10字反嗆完勝！本人再表態：我有繳稅

聖石前老董包養…乾女兒臀刺「XXX之奴」示忠！遭爆拍百部酷刑片

