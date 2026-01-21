回顧2016年成風潮！細數《PPAP》爆紅、《康熙》停播⋯網掀感慨

你還記得2016年在做什麼嗎？近來社群平台上掀起一股「2026 is the new 2016」的風潮，勾起大票網友的回憶，除了許多名人、偶像紛紛在社群上回顧2016年的舊照之外，許多網友也紛紛分享當年的潮流，在網上掀起討論。

近來「2026 is the new 2016」在網上引發熱議，instagram在論壇Threads發文「2016」後，更瞬間引來萬名網友按讚，許多網友紛紛在留言區分享10年前的相片、自拍，不少網友更感慨「很享受2016年回憶」、「如果有時光機我想回到過去」、「回到2016，有些回憶永不褪色」、「最美好的一年之一」、「2016，最棒的一年。至少對我來說」、「居然已經10年了」、「不知不覺10年就過了」。

事實上，2016年讓不少民眾印象深刻，至今仍記憶猶新，去年底播出第五季最終章的Netflix人氣美劇《怪奇物語》第一季便在2016年開播，引發觀影熱潮的動畫電影《你的名字》，以及韓國災難電影《屍速列車》也都在這年上映，至今仍是許多民眾心中的經典。

此外，布萊德彼特和安潔莉娜裘莉在2016年宣布離婚，知名綜藝《康熙來了》宣布停播，同樣在娛樂圈造成熱議，成為當年的熱門話題之一，當年洗腦神曲《PPAP》席捲社群平台，《Pokémon GO》成為全民運動，大學學測國文作文《我看歪腰郵筒》更是引發正反兩極的討論，即使至今已經過了10年，仍讓大票網友津津樂道。

撰稿：吳怡萱






