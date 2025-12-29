回顧2018：顧台南大局的陳亭妃

民進黨立委陳亭妃。（劉祐龍攝影）

隨著台南市長初選逐漸加溫，綠營支持者開始瀰漫焦慮，其中最具破壞性的，就是在網路上反覆出現的「背骨」標籤。這類情緒化攻擊看似在替某位候選人抱不平，實則是一帖「七傷拳」，不論誰贏誰輸，都可能削弱民進黨的整體動能，最終得利的只會是國民黨的謝龍介。





如果希望緩解不安全感，最有效的方式不是貼標籤，而是還原事實。





一、還原歷史：當年陳亭妃受了委屈，卻為了顧大局選擇了成全





根據2018年 8 月 2 日黨中央發布的新聞稿，蔡英文主席親自召集黃偉哲與陳亭妃會面，在新聞稿中，黃偉哲坦承其陣營曾引用媒體錯誤訊息，如議長選舉來攻擊陳亭妃，造成實質傷害；蔡英文也公開表示「心疼」陳亭妃在初選過程中所受委屈。這是民進黨白紙黑字記錄下來的歷史。

然而，面對委屈，陳亭妃沒有翻臉，更沒有脫黨，而是選擇全力支持黨提名的候選人。她確實執行承諾，將票源與組織毫不保留地轉向初選時的對手，確保民進黨在台南的延續執政。如果一位政治人物在最艱難的時刻都沒有背棄政黨，今日又有什麼理由懷疑她會「背骨」？過了八年後的今天，若有人仍想用雷同的招式進行抹黑攻擊，甚至質疑陳亭妃的忠誠度，豈不是打臉2018年的民進黨中央以及當時的蔡英文主席？





二、走出歷史誤區，回歸制度本質





有人提起 2014 年議長選舉跑票案，這也必須回到一個根本的事實：當年陳亭妃身分是立法委員，根本沒有議長投票權。將其他議員的行為透過派系或立場牽強連結到她身上，本質上就是「株連式」的錯誤指控，既不負責任，也不符合事實。





且從制度面來看，陳亭妃投入初選並非「挑戰權威」，而是尊重民進黨長期以來以「全民調」為核心的提名制度。民主政黨的價值在於，讓最具勝選力的人透過程序出線，而不是在還沒開始比賽時，就靠「貼標籤」決定誰是「好人」或「壞人」。用道德審判的方式否定一位依規則參選的黨員，不僅違背初選精神，也為選後整合埋下深刻裂痕。





三、不想讓謝龍介贏，就請停止內耗





真正的焦點其實很單純：台南不能輸。如果民進黨要維持執政、要擋下謝龍介，最需要的是「讓最強的出來」，並於初選後的快速整合，而不是在初選前就互相扣帽子，把潛在的市長候選人貼上無法洗白的標籤。因爲只要「背骨」這種字眼被貼上，不論誰勝出，對於民進黨而言都是危險的局面。





回顧2018 年的歷史紀錄，陳亭妃是一位即使受傷也堅持挺民進黨到底的政治人物。面對2026即將來臨的初選，更需要的不是情緒，而是基於事實的判斷與對制度的信任。停止內耗、尊重初選結果、選後團結一致，才是綠營唯一的勝利方程式。