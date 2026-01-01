回顧2025台灣「仍看到光」微弱但堅定 李艷秋：迎接改變的一年

圖為2025年12月31日台北101大樓外牆展演著跨年光雕秀外，鄰近台北101的台北天空塔外牆也打出了2026的字樣，陪著民眾準備迎接新年的到來。（資料照／劉宗龍攝）

迎接嶄新的2026年，資深媒體人李艷秋昨（12月31日）回顧了2025年台灣發生的大事，以「2025，仍看到光」為題發文指出，原本以為2025年將在大罷免的撕裂、馬太鞍溪堰塞湖的悲劇、隨機殺人的恐懼，和受害國中生父母的痛苦哭嚎中結束，但是在這些悲劇中，那從黑暗中發出的微弱亮光，卻讓人對這塊土地的未來，仍懷抱一絲期待。

李艷秋發文談到，前些天經過北車，有一名女子突上前詢問「到彰化的巴士要去哪裡搭？」自己下意識想立刻逃開，萬一她...，又覺得理所當然要幫忙，短短的一秒鐘，2種思維在腦中如火花迸裂，最後選擇告訴她「北車沒有巴士，你要問詢問處在哪裡坐巴士」，對方千謝萬謝的走了，自己卻愣了好一會兒，開始懊惱為什麼不當場幫她查，或帶她去詢問處。

李艷秋坦言，恐懼來自隨機殺人的無常，但自己沒有逃開，因為北捷英雄余家昶擋兇手濫殺的畫面突然浮現，這是非常奇特的感受，恐懼跟勇氣同時存在，很虔敬的在心底說了聲謝謝，謝謝余家昶把人性中的大愛和溫暖存留了下來，而余母更是菩薩級的存在，要大家不要苛責兇手的父母、把收到的200萬捐款回捐給桃園市政府，「余家人展現了人性裡最美的風景，只不過，代價太大了。」

談到校園割頸案，李艷秋則說，這個案子引爆社會大眾對司法的極致憤怒，所謂正義的最後防線，早就被民眾吐滿口水，只有受害者可以選擇要不要原諒凶手，其他人，不管你是誰，都沒有說話的資格，案子纏訟2年多，對楊姓學生父母來說，每天都是折磨，他們不富裕，還有身障女兒要照顧，台灣社會用如潮的捐款鼓勵他們，當湧進1400多萬捐款時，他們出面喊停，說援助足夠了，「不能過度佔用社會資源，希望善款能給更需要的家庭，讓愛心持續流動，照亮更多角落。」

李艷秋續說，年終這2件牽動人心的案子，兩家痛徹心扉的父母，說了同樣一句話「我們夠用，把愛心轉給其他更需要的人吧！」而2025年有大批的鏟子超人在光復鄉揮灑汗水，一鏟一鏟的讓居民恢復生活；有挺身而出的英雄，用鮮血阻擋隨機殺人魔的瘋狂；有受害者的家人，示範如何分享大愛；還有，別忘了，人民是如何用堅定的一票，讓大罷免掛0，警告執政者停止煽動撕裂台灣。

最後，李艷秋說道，「讓人安慰的是，政治的烏煙並沒有瀰蓋台灣的天空，台灣的良善沒有消失，在重要時刻，這良善就匯成暖暖的光，微弱，但堅定。」她也祝福大家，懷抱著對台灣的希望與期待，迎接2026年改變的一年。

