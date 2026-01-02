回顧2025年「什麼最難忘」？大票網友點名一事：讓人感動

今（2日）迎開工日，不少民眾還在收心階段，除了展望新的一年之外，有網友也好奇其他網友對過去一年的最深刻的回憶，「回顧2025年什麼事讓大家最難忘？」引發許多網友討論，其中不少網友提到花蓮馬太鞍溪的堰塞湖發生溢流時，不少熱心志工主動前往​​災區幫忙。

新的一年許多民眾會設定新目標，也有不少人會回顧過去一年的種種，幫助自己重新釐清目標與方向，有網友也在臉書社團爆廢公社發文，好奇其他網友對過去一年的最深刻的回憶，「回顧這一年什麼事讓你／妳最難忘？」

貼文一出，許多網友紛紛表示「4月清明節年假結束第一上班日，川普關稅事件，因為整個生意崩滑」、「換工作，離開本來打算繼續待退的公司」、「換4個工作…」、「丹娜絲颱風把我住了44年的屋頂吹掉了！整片的～變露天（可以躺著看太陽、星星、月亮」、「相處42年最愛的阿嬤被佛祖接走了」、「爸爸離世」、「一年內走了兩位親人」、「我的狗狗寶貝，去當小天使了！很難過」。

其中不少網友提到花蓮馬太鞍溪的堰塞湖發生溢流時，不少熱心志工主動幫忙「最難忘的應該是無私奉獻去花蓮救災的無名英雄們」、「鏟子超人！讓人感動～」、「光復洪災與各位超人」、「因為堰塞湖的溢流，突然之間，我們的生活全停…了」、「鏟子超人！」、「絕對是鏟子超人，覺得看得很感動」、「鏟子超人，見證台灣人的熱心」、「光復超人，超人未必穿著披風，也可能拿著鏟子」。

撰稿：吳怡萱