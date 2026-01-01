回顧2025年大小事！徐巧芯盼逐漸成為軍人們的後盾

2025年在昨(12月31日)畫下句點，國民黨立委徐巧芯在臉書回顧一整年所發生的大小事，並透露有越來越多基層軍人遇到事情會想到找她陳情，陳強調，「一件一件的解決，希望讓軍人知道不是只有高官才有人可以依靠，逐漸成為軍人們的後盾」。

徐巧芯昨在臉書表示，2025年很漫長，發生好多事，包括任滿立委一年後立刻面對大罷免，一路從年初到7月26日，過程中光怪陸離的事情也都體驗了，所幸有感謝鄉親的支持，彼此的關係更加緊密，也全靠眾人的力量，讓這些陰謀、陽謀最後32:0大烙賽。

廣告 廣告

至於法案的推動上，徐巧芯表示，軍人待遇條例、新增五天假、普發一萬元、警消所得替代率提升至80%、停砍公教人員年金、通過AI基本法以及青年基本法；這些法案均已三讀通過，對於軍、公、教、警、消、勞都各有利多，福國利民的民生法案永遠是優先考量；質詢的議題除持續監督進度落後的海鯤號，軍購交貨延宕的問題（包含F-16V)、軍人身心調適假等權益問題、揪出小橘書裡面的錯誤內容、監督採購得標廠商是否合理，為民眾監督政府。

徐巧芯更透露，如今已有越來越多基層軍人們遇到事情會想到找她陳情，並表示會一件件解決，希望讓軍人知道不是只有高官才有人可以依靠，只要有實據，都會認真盡力處理，希望逐漸成為軍人們的後盾。

【看原文連結】