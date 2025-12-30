回顧2025年立院忙什麼？ 政治到民生各項修法一次看
高度政治爭議法案
｜財劃法二修
為何修法？
2024年12月《財劃法》睽違20餘年再次修法，原擬解決中央與地方財政分配不均問題，並增加地方可分配的財源；然而因新法公式有誤，導致離島如連江縣可得的統籌分配款反較修法前大幅縮水，也造成2026年有約300多億統籌分配款發不出去，同時引發中央控管一般性補助款的爭議，因此立院於今年11月通過新版《財劃法》修正草案，行政院則於12月提出政院版草案。
不過在政院版本《財劃法》修正案遭立院擱置後，行政院長卓榮泰宣布不副署立院再修版《財劃法》，創我國憲政史上法案首例，目前爭議仍未解。
為何爭議？
卓榮泰指出，立法院再修正的《財劃法》明顯違憲，依《憲法》權力分立原則已實質侵害行政權，修法後明年必須增加舉債逾2千億，將嚴重排擠其他重大施政項目，合計舉債金額也違反總預算歲出總額比率的規定，認為修法等同是要求行政院違法編列預算。
民眾黨立法院黨團總召黃國昌則批評，執政黨作法是帶頭摧毀民主憲政；國民黨團也對卓榮泰提出彈劾，認為卓榮泰藐視民意，並強調《財劃法》覆議案既已遭否決，行政院依《憲法》規定應即接受，不執行等同視法院於無物。
了解更多
財劃法這次又吵什麼？ 一次看懂統籌分配款、補助款爭議
政院不副署財劃法會被倒閣嗎？ 發動門檻與後續影響一次看
｜公投綁大選
為何修法？
《公投法》2003年上路後，原本因門檻高被視為「鳥籠公投」，2016年民進黨推動修法降低門檻，也將公投綁大選明文入法。
不過在2018年九合一選舉與高達10案的公投合併投開票，造成邊投票邊開票的亂象後，立院2019年再次修法，將公投投票日改為每2年舉行，並明訂以8月的第4個星期六為公民投票日。
2025年舉行的重啟核三公投雖同意票比例接近不同意票的3倍之多，但仍因未突破25%投票率門檻而未過關。因此在公投結束後隨即有立委提案修法，將公投日再度改為與選舉日一同舉行。
為何爭議？
時代力量指出，公投綁大選是一場政黨的「集體失憶」，國民黨執政時設計超高門檻的《公投法》，成為在野黨後卻想利用民意，變成直接民主的捍衛者；民進黨在野時支持公投綁大選，以打破執政黨的優勢，卻在執政後把公投關回鐵籠；民眾黨則是在2021年反對綁大選，如今卻為藍白合而捨棄當年主張。
了解更多
台灣經歷20案全國公投 投了什麼？
｜年金改革
為何修法？
2018年民進黨政府推動軍公教年金改革，退休公務人員年金所得替代率將連續10年調降1.5%，從原本最高75%、最低45%，直到最高60%、最低30%為止，截至今年已降至66%。
支持本次年金改革再度修法的立委認為，目前的年改政策已經砍過頭，導致年金水準倒退、國考報考人數大跌。
為何爭議？
行政院發言人李慧芝表示，政府自推動年改以來，透過逐年調降月退所得替代率的方式，成功延緩公教退撫基金的破產年限，但立法院修法卻將大幅增加退撫基金的負擔，加速提前破產年限，導致須由納稅人填補財政缺口；民眾黨團副總召張啓楷指出，修法並非要把年金改回來，僅是讓砍年金停下腳步。
了解更多
藍白停砍公教年金修法拚12月三讀 一文了解朝野3黨主張
回應重大社會案件修法
｜虐童刑責加重
為何修法？
近年虐童案頻頻發生，尤其2024年的「剴剴案」引發社會怒火，有立委認為原本《刑法》虐童相關法規過輕，因此研議修法加重刑責，盼能遏阻虐童事件發生。
修法過程中，朝野立委雖對第272條之1中，殺害孩童刑責加重有共識；但對第286條凌虐幼兒罪修法方向有不同意見。最終立院認定，殺人罪已不足以評價「虐殺」的殺人方式，因此另修此法。
了解更多
保母兒虐致死案 後來怎麼了？
｜博愛座改優先席
為何修法？
2013年博愛座規範正式入法後，近年引起的各項爭議漸多，有年輕人因坐博愛座遭怒罵或攻擊；也有具實際需求者因不符身心障礙、年長者等條件，即使有空位仍不敢入座，顯示在實務上博愛座容易忽略有隱性需求者。
雖然輿論一度討論是否要全面廢止博愛座，但立院最終修法是採取改稱為「優先席」，並明文列入「有實際需要者」皆可入坐。不過就在修法通過後，今年9月台北捷運仍發生踹人事件等。
了解更多
街訪：博愛座改名優先席 你怎麼看？
｜光電三法
為何修法？
近年太陽光電頻頻引發爭議，有立委認為光電系統會造成環境破壞，但多數卻不須進行環境影響評估，直到今年1月才修改《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》，擴大太陽光電應實施環評的範圍，但仍有漏洞，因此決定修法。
而在今年引起關注的光電爭議事件中，烏山頭水庫設置的光電板，因屬於不須環評的水面型太陽光電，引發民眾擔憂清洗劑有污染水質疑慮；經濟部能源署雖提出長期水質監測報告澄清，但仍未平息爭議。
除此之外，今年7月的丹娜絲風災導致全台33處光電案場受災，且多為水面型案場，合計約造成14萬片光電板受損，後續處理也引起爭議。
了解更多
狂風下的光電場：如何強化耐風性與結構安全，極端氣候的韌性考驗
光電板回收潮，台灣準備好了嗎？
｜海纜七法
為何修法？
國安局統計，近3年台灣周邊海底電纜斷纜事件平均每年約有7至8起，2023年曾發生馬祖2條台馬海纜相繼損壞，導致對外連線中斷的情形；2025年初甚至在短短2個月內接連發生4起，原因除天然災害、自然劣化外，中國權宜輪的灰色侵擾也成為關注焦點，因此修法特別明定破壞海纜等行為刑責，並可沒收犯案船隻。
了解更多
台灣海底電纜2個月斷4次 灰色侵擾警戒升高有哪些人為斷纜樣態？
水面下的台海危機？海底電纜：中國灰色地帶戰略新章
｜大規模天災應變
為何修法？
台灣天災頻繁，今年7月上旬丹娜斯颱風襲台，成為百年來首個自嘉義登陸的颱風，共造成2死、700多人傷及近百萬戶停電，累積災損估逾32億台幣。災後包含政院及立院分別推出多版本災區復原條例草案，最後拍板以經費上限600億元協助災區重建。
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖則在9月樺加沙颱風帶來降雨後潰壩，大量溪水夾帶泥沙淹進光復鄉市區，導致19人死亡。災後政院一度提出《丹娜絲災後條例》修正草案，欲將條例內文納入堰塞湖並追加預算；不過立院最終通過版本為獨立制定的重建特別條例，經費上限為300億元。
了解更多
奔流的馬太鞍之厄 ─圖解堰塞湖潰壩與撤離始末
馬太鞍遷村或中繼安置成難題 回望台灣重大災難如何重建？
民眾最「有感」的修法
｜普發現金一萬
為何修法？
2月財政部公布2024年稅收及超徵金額都創歷史新高後，國民黨即呼籲政府應「還稅於民」，以普發現金方式讓全民共享經濟成果。
今年4月美國總統川普宣布對等關稅政策，行政院及立委分別提出多個版本特別條例草案，以因應關稅衝擊，其中部分藍委版本將「普發一萬」納入草案，並獲得立院通過。後續立院也再度修正特別條例內容，除增加經費上限外，也明定普發應執行的時間，最終由行政院定於11月5日起開放登記領取。
了解更多
普發1萬11/5開放登記 5種領取方法一次看
｜國定假日4+1
為何修法？
朝野立委先前已有共識，要將「紀念日及節日實施辦法」由行政命令提升至法律位階。不過在修法過程中，朝野立委針對紀念日的訂定意見紛雜，除最終通過的「4+1」版本外，曾被提出的草案還包含新增原住民族日、解嚴紀念日等不同國定假日。
了解更多
立院擬修法增國定假日 當時各黨提案版本有何差異？
法律促使社會前進
｜體育署升格運動部
為何修法？
有鑑於台灣近年在奧運、12強棒球賽等國際運動賽事屢創佳績，且欲提升國家體育發展、形塑運動文化，行政院提案將原本隸屬教育部的體育署，獨立升格成運動部。
在立院通過《運動部組織法》後，運動部於今年9月9日正式掛牌成立，並由奧運金牌國手李洋擔任首位部長。
在運動部成立後，除經費增至248億元，可從多面向挹注體育資源外，也將擴建所屬國訓中心，提升選手資源，並持續推動全民運動及運動平權，壯大運動產業。
了解更多
運動部組織法三讀通過 如何推動體育發展？成立哪些新單位？
｜平埔族原住民身分獲國家承認
為何修法？
過去有關原住民的身分，是以《原住民身分法》第2條依光復前原籍屬山地或平地行政區，來劃分為山地原住民及平地原住民。而根據《原住民族基本法》規定，原住民族包含阿美族、泰雅族等12族，以及後續自鄒族中獨立的拉阿魯哇族及卡那卡那富族，平埔族並不包含其中。
不過根據憲法法庭111年度憲判字第17號判決，認定國家應給予平埔原住民族之原住民身分法律保障，讓其他民族可透過申請核定為原住民族，順利取得原住民身分，該判決並要求應在判決宣示日起3年內修法。在今年新法三讀後，陸續已有西拉雅、大武壠族等9個平埔原住民族群提出申請。
了解更多
平埔族群專題報導：未被正名的原住民
｜以青年基本法推動青年主流化
為何修法？
此法是為完備台灣青年政策的基本原則與制度架構，而制定的上位基本法，內容從教育、就業、居住、身心健康、公共參等多面向保障青年權益，並推動「青年主流化」，讓各項政策、法規與計畫均能納入青年觀點。
立法過程中，朝野立委主要對於青年定義、主管機關，以及如何保障青年公民權等出現不同意見。
了解更多
立院3月排審《青年基本法》草案 當時藍綠提案版本訴求為何？
同場加映：去年通過至今仍影響甚鉅的法案
｜憲法法庭真的復活了嗎？
修法造成影響
我國憲法法庭其中7名大法官於去年10月31日任期屆滿後，總統賴清德分別於2024年12月及2025年7月兩度提名繼任人選，但全數遭立院封殺，導致憲法法庭一度停擺逾300日，至今累積約500案件未結案。
直到12月19日時，憲法法庭「突襲」做出114年憲判字第1號判決，認定《憲法訴訟法》修正案違憲不具效力。由於此判決僅有5名大法官作成判決，另3名大法官則因認定仍不能組成合法的憲法法庭而拒絕評議，引發爭議，國民黨黨團因此赴地檢署告發5名大法官瀆職。
未完待續：明年可能持續衝突的爭議法案
本次立院會期已確定延長至明年1月31日，新的一年，預期仍有許多法案將展開攻防，如已進入二讀的《不在籍投票法》草案，以及促進女性生育自主的《人工生殖法》修正草案等，立法院的攻防，並未隨著2025年告一段落而劃下句點。
