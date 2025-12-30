回顧2025／川普施政 左右國內外大事

川普政府以聯邦經費作威脅，插手高等學府事務。(路透)

2025年1月川普總統開始第二任期，從這時起，國內外重大事務，無一不與川普政府施政有關。對內川普總統削減聯邦機構與裁減雇員，引發聯邦與各州行政混亂；國會拒絕延長歐記健保津貼，造成兩黨對峙，聯邦政府停擺43天；川普政府加強移民執法，調動國民兵進駐，衝擊移民社區，並加深聯邦與地方對立；廢除DEI政策、扣留研發經費，牽動高等教育。對外，川普開徵對等關稅，攪動全球貿易，更衝擊國內經濟，令物價上漲，通膨加劇，招致民怨。

高教篇／川普政府凍結經費 多所名校妥協

今年高等教育領域的爭議頻傳，川普政府重塑大專院校政策，強迫全美高等教育機構配合其政治議程運作。

富比世(Forbes)雜誌報導，川普政府強勢重塑監督審查高教的策略，包括削減科學研究經費、公開譴責多元、平等和共融(DEI)計畫、對富裕名校增稅、強化招生審查機制，並將矛頭指向國際學生，指部分大專院校散播「覺醒」自由主義。

隨著反猶太主義與公民權利爭議升溫，政府凍結近60億元的科學研究經費，多所精英學府以數千萬到上億元的價碼與川普政府和解；賓州大學同意禁止跨性別運動員參加女子校隊與賽事，哈佛大學與洛杉磯加大則持續與政府磋商。

川普政府另推動「高等教育學術卓越契約」協議，以優先撥發聯邦資金利誘名校接受保守的政策與條件，涵蓋招生、學費、聘任到體育制度，但九所收到政府邀請的大專院校都未簽署。

教育團體批評，川普政府此舉侵害學術自由。白宮強調，不願改革的學術機構將失去政府與納稅人支持，凸顯這場政策攻防可能影響美國頂尖大學在全球的領先地位。

AI篇／AI應用 呈爆發式成長

「富比世」雜誌報導，AI今年從科學新創躋升為全球經濟加速器，科技公司競相比拚、各國與跨領域企業快速部署，讓AI應用呈現爆發式成長。

中美兩國將AI視為維持軍事優勢與形塑與國際秩序塑造的工具，這讓AI工具及其材料涉及國家安全戰略，重新定義大國競爭的模式。

對能源富裕的國家而言，AI得以推動經濟多角化、提升能源部門效率，並創造高附加價值；對開發中國家而言，AI可能助其擺脫發展瓶頸。至於高齡化社會的技術先進國家，則可望仰賴AI解決勞動力萎縮和薪資高漲的壓力。

隨著AI普及，人類對數位生活的焦慮感也逐漸提升。比起當年樂見網路發展，現在愈來愈多人擔心AI生成的內容以假亂真。今年的年度詞彙恰巧反映此趨勢，澳洲「麥覺理英語字典」(Macquarie Dictionary)評選「AI slop」(AI垃圾)一詞，指生成式AI產出的粗鄙內容，錯誤百出且不符合使用者的需求。然而，AI垃圾往往能在網路及社群媒體迅速傳播，進而產生「眼見不一定為憑」的全球化數位信任危機。

文化篇／柯克遇刺 Google熱搜關鍵字

「哥倫比亞廣播公司新聞」報導，今年Google公布的美國年度熱搜關鍵字列表凸顯美國社會受到重大社會與政治事件主導，其中以保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)遇刺身亡最受矚目。

其他上榜的關鍵字包括美國史上最長、持續43天的政府停擺，這個政治事件危及航空運輸安全，眾多公務員被迫無薪上班或強制休無薪假。

川普總統倡議的稅收與開支「又大又美法」(One Big Beautiful Bill，簡稱大又美法)當然也在關鍵熱搜之列。

在政治人物方面，紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)在市長選舉中，擊敗紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)，成為紐約市史上首位穆斯林市長，成為民眾好奇搜尋的焦點人物。

整體而言，今年的Google美國熱搜關鍵字列表，反映大眾高度關注突發重大事件、政治權力變化與社會氛圍轉折。

外交篇／俄烏和平計畫 川普調停

路透報導，川普的俄烏和平計畫涵蓋非傳統的親俄內容，不僅在華府政壇引發混亂，也讓歐洲盟友震怒，凸顯「以結果為導向」的外交手段伴隨巨大風險。

美版的俄烏和平計畫充斥典型的川普風格，包括設定極短期限，要求雙方(尤其針對烏克蘭)讓步，且由缺乏外交背景的川普親信斡旋攸關國際秩序未來走向的重大協議。

歐盟國家認為，美方要求烏克蘭割地、縮減軍力並放棄加入北大西洋公約組織(NATO)，形同滿足俄國的各項條件，會讓俄國得以重振軍力，威脅歐洲的安全。

在美國境內，共和黨議員批評計畫草案內容大多從媒體報導得知，讓華府內部措手不及，盟友也難應對美國的變動立場。

白宮官員表示，外部人士的策略促成以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)在加薩停火，但共和黨策士警告，川普若過度「攘外」而忘了「安內」，美國的經濟與民生議題恐讓共和黨在明年期中選舉中付出代價。

