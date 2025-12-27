回顧2025：特朗普關稅風暴席卷全球的一年

（德國之聲中文網）這種突如其來的關稅威脅和不斷攀升的進口稅往往顯得雜亂無序——特朗普聲稱，必須立即征收此類稅款，以縮小貿易失衡，並奪回被他認為從美國“偷走”的財富。然而，這位總統也常因個人恩怨或回應政治批評而訴諸關稅。關稅政策的反復無常以及隨之而來的報復行動，給企業和消費者帶來了巨大的不確定性，與此同時，美國家庭仍面臨物價上漲的壓力。

以下是特朗普過去一年重大貿易行動的時間線梳理：

1月至3月：瞄准核心貿易伙伴

重返白宮後的頭幾個月，特朗普將關稅重點放在美國三大貿易伙伴身上：加拿大、墨西哥和中國。關稅的反復拉鋸與報復行動開始萌芽。此外，美國將全球鋼鐵和鋁的進口關稅提高至25%，進一步擴大了特朗普在2018年任期內實施的征稅範圍。

4月：關稅戰急劇升級

特朗普的貿易戰在4月達到新高度。總統公布了針對全球幾乎所有國家的全面“解放日”（Liberation Day）關稅，導致股市暴跌。幾小時後，他一方面告知投資者這是“買入的絕佳時機”，一方面推遲了數十項更高進口稅的實施，引發市場劇烈波動。

中國是一個例外。華盛頓與北京展開了規模龐大的針鋒相對的加稅競賽，雙方關稅水平分別飆升至145%和125%。此外，特朗普開始對汽車征收25%的關稅，使整個行業陷入動蕩，並引發了加拿大等貿易伙伴的新一輪報復。

5月至7月：框架協議與行業重稅

夏季期間，特朗普政府一方面吹噓與中國、英國及越南達成的貿易“框架”協議，另一方面向數十個國家發出信函，承諾將進一步加征關稅，並顯著升級了與巴西和印度的貿易摩擦。

與此同時，特朗普繼續擴大特定行業的關稅規模，將鋼鋁關稅提高至極具懲罰性的50%。在法律層面，一項針對關稅的法律挑戰引起關注：聯邦法院一度裁定禁止特朗普利用緊急權力法實施部分全面關稅，但隨後上訴法院暫時中止了該裁決，允許關稅征收在案件審理期間繼續進行。

8月：全球制裁與法律交鋒

針對60多個國家和歐盟的加征關稅正式生效。這些稅率大多源自4月的“解放日”計劃，但特朗普單獨將對加拿大的進口稅提高到了35%。

此外，針對巴西和印度商品的50%懲罰性關稅、以及針對全球大多數進口銅的50%關稅也開始實施。隨著“微量免稅”規則（de minimis rule）的取消，進入美國的低價進口商品不再享有免稅待遇。

與此同時，美國延長了與中國的貿易停火協議。上訴法院裁定特朗普在宣布國家緊急狀態以證明關稅合理性時“做得過火”，但並未完全廢除這些關稅，允許政府向最高法院上訴。

9月至12月：對簿最高法院

特朗普政府正式將關稅之爭提交至最高法院。在初步口頭辯論中，大法官們對總統實施如此廣泛關稅的權力表示懷疑。

在此期間，特朗普繼續承諾增加行業關稅，針對櫥櫃及其他家具的25%關稅正式生效。然而，面對日益增長的物價壓力，總統也降低或廢除了一些此前的關稅，特別是針對牛肉和水果等食品。他還暗示，美國人將從關稅收入中獲得每人2000美元的紅利，但相關細節依然極其匱乏。

