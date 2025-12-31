回顧2025！總合外交雙12戰略成形 林佳龍：台灣邁向新型中等強國

即時中心／顏一軒報導

回顧2025年，國際局勢變動快速，地緣政治競逐加劇，全球經貿環境與產業供應鏈面臨新的變局，威權勢力不斷對外擴張，對區域和全球帶來更多威脅與動盪。外交部以「總合外交」（Integrated Diplomacy）為核心，落實總統賴清德「價值外交」與「經濟日不落國」願景，全面深化與邦交國及理念相近國家的夥伴關係，外交部長林佳龍更提出「總合外交雙12」（Double 12）戰略，積極拓展國際空間，打造台灣為「新型中等強國」。展望新的一年，外交部將持續結合國內外民主力量，捍衛自由民主價值，讓世界持續看見、信賴並與台灣同行。





外交部指出，中國藉由所謂「3個80週年」，持續以軍事恫嚇、外交打壓、經濟脅迫、法律戰、心理戰、輿論戰、認知戰、灰色地帶行動等「混合戰」手段對我國變本加厲施壓，甚至對我國人施加長臂管轄或跨國鎮壓，帶來更複雜且更嚴峻的挑戰。

面對挑戰、機遇與變數並存的國際新局，維持台海和平穩定不僅攸關台灣自身安全，更已成為國際社會的高度共識及共同利益。外交部與全球駐外館處同仁秉持韌性、自信與創意，持續以「總合外交」為核心戰略，實踐賴總統的「價值外交」理念以及「經濟日不落國」的願景，並發揮台灣為「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」、「非紅供應鏈」，以及科技實力等多元優勢，持續深化與友邦及理念相近國家的夥伴關係，積極為區域和全球的和平、穩定與繁榮作出具體貢獻。

林佳龍於今（2025）年提出「總合外交雙12 」（Double 12）戰略新圖像，除了鞏固與12個邦交關係外，更將「七大工業國集團」（G7）成員國、印太第一島鏈國家，以及澳大利亞、紐西蘭、印度等攸關台灣安全與繁榮的重要夥伴納入整體外交戰略布局，清楚展現台灣拓展國際空間、深化民主夥伴關係的決心，全力打造台灣為「新型中等強國」。

自賴總統上任以來，外交部已接待來自逾100國、600團、超過6000人次的國際訪賓，具體展現國際社會對台灣民主、自由與人權價值的高度肯定，成為我國外交最堅實的後盾。

在鞏固邦交方面，我國與12個邦交國關係均維持穩定，高層互訪頻密，包括賴總統上（2024）年12月「繁榮南島 智慧永續」之旅，率團訪問我國太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉、林佳龍已先後到訪11個友邦。

今年共有9個友邦領導人陸續訪台，展現邦誼緊密。我與友邦國家的合作計畫在「榮邦計畫」框架下持續深化，不僅「固邦」，更要「榮邦」，透過半導體供應鏈韌性、可信賴網路與數位治理、新能源與碳權合作、智慧園區海外示範計畫、智慧醫療與健康產業、智慧新農業、永續觀光及主權AI等八大旗艦計畫，我國與友邦攜手促進產業發展與社會韌性，充分展現台灣作為可信賴夥伴的實質貢獻。

在與理念相近國家關係部分，台美關係持續深化，美國行政部門與國會多次以政策文件及具體行動展現對台灣安全、民主及供應鏈角色的高度重視，並藉由軍售落實美方對提升台灣防衛能力的承諾；台日關係互動緊密，除高層政要互訪交流頻密，日本政府與國會亦持續在多邊場合為台海和平穩定發聲。

台歐連結則顯著升溫，副總統蕭美琴、前總統蔡英文、外交部次長及多位政府首長訪歐，而歐盟、北約及歐洲主要國家領袖一致重申反對片面以武力改變台海現狀，更透過政要訪台與軍艦通過台海等行動，具體彰顯對台海及印太區域和平安全的關切。此外，菲律賓、澳大利亞、紐西蘭、印度、加拿大等理念相近國家則持續以實際政策與公開表態支持台灣，新南向政策亦穩健推進，深化區域人才、產業與價值連結。

在經濟外交方面，成果豐碩，包括林佳龍親自率團赴美國、菲律賓等多國考查，如今年5月率領產團赴美國德州考察，實現「台美聯合艦隊」的共榮願景、8月率領台灣投資貿易考察團赴菲律賓，推進台菲在新能源、智慧農業與半導體產業的合作鏈結；12月又率領「台帛榮邦經貿團」企業代表訪問帛琉共和國，見證台帛榮邦計畫合作成果等。

外交部也積極拓展我國際參與空間，在聯合國、ICAO及APEC等多邊場域持續獲得理念相近國家與友邦仗義執言。於APEC領袖會議期間，我國完整傳達賴總統強化經濟韌性、分享先驅產業經驗及推動以人為本AI發展的三項立場，多項我國倡議成功納入高階文件，展現台灣在區域經濟治理中的影響力。

同時，外交部持續建立創新外交機制，透過雙部長對談，包括已經與環境部、文化部、衛生福利部、農業部、教育部、國家科學及技術委員會、勞動部、運動部、經濟部等部會建立雙部長會議機制，攜手共拚外交。

另，善用我國無任所大使、外交部諮詢委員、品牌識別優化諮詢小組、醫療衛生外交諮詢小組委員，以及來自政府、產業、醫衛、文化等各界外交之友夥伴之專業，以及打造INGO在台社群樞紐，擴大多元外交能量；並藉由「玉山論壇」、「凱達格蘭論壇」等主場國際論壇，以及參與重要國際安全與戰略對話，包括參與「公元兩千論壇」（Forum 2000）、「全球安全論壇」（GLOBSEC）年會、「AI行動峰會」、「阿斯本安全論壇」（ASF）、「布拉格安全論壇」、「華沙安全論壇」、「柏林安全會議」、「哈里法克斯論壇」等國際論壇，深化智庫外交與二軌、1.5軌外交，提升台灣議題的國際能見度。

外交部也積極推動青年外交與文化外交，透過「青年百億海外圓夢基金計畫」、「邦交國青年來台圓夢計畫」、「國際青年大使」等計畫促進青年雙向交流，也透過「歐洲台灣文化年」、「大阪世界博覽會」、「巴黎文化奧運」等國際文化平台，向世界展現台灣多元、創新與民主的文化軟實力。

外交部持續落實簡政便民與智慧政府數位治理目標，推動「有條件式線上申換護照」、強化旅外安全與防詐宣導，提升國人海外行動安全與行政效率，讓外交服務更便民。外交部和各外館也持續密切注意中國在海外對我國人長臂管轄或跨國鎮壓的可能狀況，強化緊急應變機制，並與政府其他部門協力合作，加強向國人宣導提醒注意，共同防範與杜絕此類粗暴且挑戰國際秩序的不法行徑，以維護國人的人權與權益。

展望2026年，外交部將持續秉持韌性、自信與彈性，善用「總合外交」策略，結合國內各方力量，團結國外民主夥伴，捍衛自由民主價值，拓展國際空間，讓台灣在快速變動的國際局勢中，持續為區域與全球的和平、穩定與繁榮作出積極貢獻，讓台灣繼續穩健向世界前行，也讓世界繼續看見台灣、信賴台灣、與台灣同行。







原文出處：快新聞／回顧2025！總合外交雙12戰略成形 林佳龍：台灣邁向新型中等強國

