回顧2025 AI帶動經濟 政治僵局待解

總統賴清德視察花蓮光復鄉災區時，災民致贈寫有「疼惜台灣」的石塊，感謝政府的協助與復原工作。(總統府)

2025年的台灣，如同一場在極端壓力與經濟高峰間交錯前行的耐力考驗。這一年，半導體與AI產業持續推升台灣的全球能見度，帶動經濟表現站上東亞高點；然而，地緣政治升溫、國內政治僵局與社會安全壓力，也使台灣面臨解嚴以來最嚴峻的綜合挑戰之一。





政治面上，「大罷免」成為年度最受矚目的事件。這場史上最大規模的罷免行動，最終以31席國民黨立委及新竹市長高虹安全數未被罷免告終。朝野僵局更因此升溫，進入下半年，圍繞1.25兆元國防特別預算的政治攻防持續延燒，行政院更首度針對《財政收支劃分法》修正案行使拒絕副署權，掀起憲政層級的高度爭議，使政局緊張情勢一路延續至年底。

廣告 廣告





相較於政治面的膠著，台灣經濟則展現出強勁韌性。受惠於台積電2奈米製程如期量產，以及AI應用需求全面爆發，全年GDP成長率達7.37%，創下15年新高，人均GDP亦正式超越韓國。政府於11月推動全民普發一萬元政策，讓全民共享經濟成長果實。





社會層面則呈現悲痛與溫暖交織的景象。台中新光三越氣爆案與台北隨機攻擊事件，引發社會對公共安全與心理健康議題的高度關注；非洲豬瘟疫情再現，也考驗防疫體系的整體韌性。在花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成重大災情之際，數以萬計志工自發投入重建行列，被外界稱為「鏟子超人」，成為2025年最具代表性的社會暖流。





外部局勢方面，2025年的地緣政治逐步走向高度對抗的明確化階段。11月，日本首相高市早苗於國會詢答時公開表示「台灣有事即日本存立危機」，將台海安全正式納入日本國家安全論述，引發中國強烈反彈，中方隨即祭出水產品全面禁運、旅遊中斷等反制措施，區域緊張情勢明顯升高。





本月底，中國發動環台實彈演習，演訓強度與範圍均創新高。此次演習首度對海空航路造成實質衝擊，逾千架次航班受阻，單日共機擾台達130架次，外界普遍解讀為從「軍事演示」邁向「極限施壓」的重要訊號。





回顧2025年，台灣在政治僵局與外部威脅中承壓前行，卻也憑藉科技實力與民間力量，持續站穩發展腳步。