回顧30年出巡全國撫慰人心 嘉義奉天宮展出新港媽神旅行

嘉義奉天宮新港媽神旅行展。（記者湯朝村/攝)

記者湯朝村／嘉義報導

嘉義新港奉天宮新港媽神旅行特展即日起展至四月二十六日，近百幅照片回顧三十年來媽祖巡行全國撫慰人心，其中一九九六年台海危機期間，出巡離島安定軍心，為台灣宗教史跨海遶境的典範。

新港奉天宮董事長何達煌強調，新港媽祖足跡踏遍台、澎、金、馬、美國及日本，甚至有數十尊神像分靈回中國大陸。最值得一提的是一九九六年「和平之海：慈光普照黑水溝」的出巡，當時因兩岸緊張、社會不安之際，新港奉天宮信眾請示媽祖出巡離島，以宗教力量安定人心。

何達煌表示，奉天宮開臺媽祖首次陪同新港藝術高中畢業生攀登玉山，將藝術教育、生命教育與信仰精神融為一體。二０一一 年建國百年之際，新港青年徒步環臺二十五 天，推動無炮、無肉、苦行的「百年心香路」，讓信仰從個人祈願走向公共關懷，撫慰社會不安。 在跨界創新上，奉天宮打造全臺唯一媽祖船「開臺媽祖號」，於日月潭國際萬人泳渡中完成祈福泳渡，讓民間信仰融入國際體育盛會，展現多元與共融精神。

在臺美僑胞邀請下，出巡美國，開臺媽祖遠赴美國進行文化交流，讓媽祖信仰在國際舞臺上創下新的里程碑。長達近百年的臺日宗教交流，從京都妙心寺的交香情誼，到藝陣與祭典的文化對話，體現信仰跨文化的和平力量。

二０一九至二０二０年，「馨護臺灣?騎島平安」以自行車環島及離島祈福，串聯本島與外島文化，將守護精神轉化為現代行動。二０二五年最新策畫的「阿里山神旅行抵嘉」，則邀請媽祖與眾神搭乘林鐵，走入山林與部落，打造信仰、自然與觀光共生的移動式文化旅程。奉天宮開臺媽祖以一次次行動，書寫臺灣信仰文化與時代同行的動人篇章。