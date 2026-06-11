回飯店不是休息！日本妹來台獨旅PO照 台人見1物狂讚行家
近日一名日本女網友分享，來台灣獨旅「回飯店後的行程」，只見小小的桌上擺滿了芒果、火龍果、空心菜炒牛肉等各種台灣美食，甚至連分解茶都沒漏掉，讓不少台灣網友驚呼「行家認證」、「連分解茶都有，這已經不是一般觀光客等級了」。
日本一名女網友近日在Threads上分享照片，稱獨自來台灣旅遊，回到飯店以後，大家都在做什麼？從照片中可見，飯店小小的桌上擺滿各種台灣美食，包括火龍果、芒果、蜜餞番茄、空心菜炒牛肉、白飯、地瓜球、西瓜汁及分解茶。
貼文曝光後，吸引39萬名網友瀏覽，不少台灣網友大讚原PO很懂吃，「太強了，連空心菜炒牛肉都有」、「台灣夏天就是水果富翁，很懂吃」、「行家認證，蜜餞番茄好吃」、「現在正是芒果季，選得很內行」、「旁邊連分解茶都有，這已經不是一般觀光客等級了」、「這桌根本老饕等級」。
也有不少台灣網友笑稱，這就像台灣人到日本旅遊一樣，白天吃遍各種美食，回到飯店後還要再買水果、牛奶和熟食，把握每一次吃當地美食的機會。
另有網友則推薦，最近是荔枝與芒果的季節，如果還在台灣可以買一些荔枝來吃看看，而且台灣芒果品種很多，每一款吃起來都不太一樣，有興趣可以去傳統市場看看。
更多中時新聞網報導
平日住宿補貼2000 最快9月上路
徐佳瑩高爾宣飆唱 催生年底新作
世足》梅西加碼最後一舞 分秒都是粉絲福利
其他人也在看
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包 霸氣金額曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。
NPB》孫易磊6局8K無失分奪首勝！21歲勝投寫火腿最年輕紀錄 台將第2年輕
日本職棒火腿隊「台灣至寶」孫易磊今天本季首度一軍出賽，主場出戰橫濱，投6局只被2支安打，飆出8次三振
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
鄭麗文訪美驚見和統會長、中國黑幫！陸委會警告：中共已滲入僑界
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導國民黨主席鄭麗文，展開為期兩週的訪美之旅，其中她出席僑宴時，被發現竟與中國和平統一促進會會長焦聖安同台；此外鄭麗文在紐約智庫「亞洲協會」座談時，被台下一名旅美中國人嗆聲「擁抱共產黨」，即便該名中國人被趕出會場，卻在外頭疑似遭中國黑幫恐嚇，消息一出受到各界高度關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日警告，中共勢力已經滲入台灣在美國的僑界。
搶攻七成外食族商機！遠傳「去哪吃」上線兩個月吸20萬客，首推「人氣私廚線上訂位」一鍵預約
台灣外食人口比例高達七成，民眾從決定吃什麼、搜尋餐廳、查看評價到完成訂位，往往得在不同平台間來回切換。看準餐飲消費數位化商機，遠傳電信（4904）旗下餐飲社群平台「去哪吃 Taste Taiwan」上線短短兩個月便吸引近20萬名會員註冊，11日再宣布推出「人氣私廚線上訂位」服務，並攜手《500盤》系列美食評鑑深化合作，希望打造涵蓋搜尋、訂位、用餐、評價與分享......
美國安會取消會晤鄭麗文？國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文率團訪美，傳出原在美東時間10日將前往白宮拜會國安會官員，但到了約定時間卻未出現在白宮，原訂和國安會官員的見面被取消。對此，國民黨嚴正指出，特定媒體故意詆毁，...
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
低軌衛星太香了！法人看夯「這檔」2027年營收拚翻倍 外資轉買瘋搶1萬張重押28億元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在美伊衝突升溫及美股走弱雙重利空夾擊下，台股今（11）日終場收在43,149.46點，小跌76.08點，跌幅0.18%，成交金額達12,592...
中職／味全4洋投太強 伍鐸想先發為爭冠仍甘願讓位！理解被挑中轉牛棚
味全龍現在上半季封王進入倒數階段，上週總教練葉君璋透露，最後3週的賽程中伍鐸會轉戰牛棚，伍鐸直呼雖然自己仍較傾向擔任先發，但現階段為了大局著想，再加上對上其餘洋投實在太強，自己甘願讓位幫助球隊。
首宗AI眼鏡作弊! 台大牙醫入學筆試 考生眼鏡發燙被抓包
生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導為了拚上台大，今年竟出現全台首例AI眼鏡舞弊事件！事件發生在台大牙醫系申請入學二階段筆試，一名考生說冷氣太冷，穿著帽考化學科，等到第二節考物理時，悄悄改換黑框眼鏡，引起監考官懷疑，當場發現他的眼鏡發燙，揭發作弊行為，最後這科以零分計算，台大夢碎。
台灣客撐起日本岡山觀光！首季占比逾56%穩居第一 驚人數據出爐
日本KSB瀨戶內海放送報導，數據顯示，此項統計由日本觀光廳針對全國飯店與旅館住宿設施調查後彙整，並由岡山縣政府於10日對外公布。在客房數20間以上的住宿設施中，台灣旅客住宿人次達6萬9220人，占整體外國旅客的56.7％，遠高於其他國家與地區，持續維持最大入境客源地位。...
北京觀察》AI高鐵時代仍有「現代奴工」！66歲老人搬水泥20年無薪勞動，一句「想回家」刺痛百姓
「想回家。」面對中國民間打拐志願者上官正義的鏡頭，66歲的丁姓老人說出的這三個字，沒有憤怒，沒有哭喊，卻讓無數中國民眾在屏幕前感到窒息。近日，河北保定清苑區一間水泥經銷點被揭發長期奴役一名疑似智力障礙老人。根據長期從事打拐調查的網紅上官正義公開的視頻，老人每日清晨五點起床，從事裝卸水泥等重體力勞動，一天搬運量高達二十噸，卻二十年來從未領過工資，也沒有勞動保障......
好市多618感恩祭！家電零食下殺 滿8800現折618元「1族群」更划算
618購物節進入倒數階段，好市多（Costco）也宣布加入戰局。今年首度將原本的會員感謝日擴大為為期14天的「線上感恩祭」，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品，涵蓋大型家電、視聽娛樂、居家用品、運動健身及零食飲料等多元品項，規模號稱歷年最大。其中最大亮點之一，就是單筆消費滿8,800元可現折618元，黑鑽會員更能搶先享有雙重優惠。
美通膨飆3年新高！川普竟說「這句話」
美國5月消費者通膨飄升至3年新高，但總統川普（Donald Trump）卻口出驚人之語，公開表示「我愛通膨」（I love inflation），引發外界熱議。
北市幼園畢典唱中共百年紅歌！陸委會態度曝
[NOWNEWS今日新聞]有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲...
謝寒冰曝蔡正元獄中近況！韓國瑜、柯文哲探視背後「意志力」成焦點
時事評論員謝寒冰11日在中天《鄭亦真辣晚報》談到蔡正元近期在社群發文，分享入監兩個多月後的生活與感謝名單，表示蔡正元年紀已經不輕，面對監所環境確實是一大考驗。不過他認為，從蔡正元仍透過臉書向外界表達感謝來看，代表他的心態調整得相當不錯。
寇乃馨曝廚房鞋櫃化！黃國倫調侃「瓦斯開不了」
娛樂中心／劉詩婕報導有「金牌主持人」之稱的藝人寇乃馨，因口條清晰、反應機敏與舞台魅力受到觀眾喜愛，與音樂人黃國倫在2009年結婚，婚後夫妻倆經常以夫妻檔身份參與節目與活動，經常分享婚姻生活，也常被視為演藝圈話題夫妻之一。寇乃馨昨（10）日公開家中真實樣貌，卻意外掀起兩極討論，只見寇乃馨家的廚房從牆上到桌上都是塞滿的鞋盒。畫面曝光後，隨即引發粉絲討論，不少人驚呼「這個也算另類的囤積症吧」。
鄭麗文嚇跑美政治領袖 學者：看透她言行不一不真誠
國民黨主席鄭麗文訪美，傳出未能與美方國安高層及參議院多數黨領袖會面。學者今（11）日直指，鄭麗文在美國的言論不僅將兩岸論述轉向「一中原則」，更在國防軍購態度上言行不一，美方官員看在眼裡，自然認為其說法與承諾「不真誠」，且無法代表台灣多數民意。
終於可以曬衣服了！氣象署曝「放晴時間」：氣溫回升有望見到陽光
中央氣象署發布最新天氣預報，未來一週台灣將迎來先濕後乾的天氣轉折。受到梅雨鋒面影響及強烈西南風灌入，14、15日將是降雨最劇烈的「重頭戲」，中南部需嚴防局部大雨或豪雨。所幸這波雨勢預計從16日起因西南風減弱而逐漸趨緩，各地氣溫明顯回升，17、18日北部與東半部終於能告別陰雨、見到久違的陽光；緊接而來的端午三連假目前預測天氣也相對穩定偏熱，型態轉為午後雷陣雨為主。