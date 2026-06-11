回飯店不是休息！日本妹來台獨旅PO照 台人見1物狂讚行家

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近日一名日本女網友分享，來台灣獨旅「回飯店後的行程」，只見小小的桌上擺滿了芒果、火龍果、空心菜炒牛肉等各種台灣美食，甚至連分解茶都沒漏掉，讓不少台灣網友驚呼「行家認證」、「連分解茶都有，這已經不是一般觀光客等級了」。

日本一名女網友近日在Threads上分享照片，稱獨自來台灣旅遊，回到飯店以後，大家都在做什麼？從照片中可見，飯店小小的桌上擺滿各種台灣美食，包括火龍果、芒果、蜜餞番茄、空心菜炒牛肉、白飯、地瓜球、西瓜汁及分解茶。

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貼文曝光後，吸引39萬名網友瀏覽，不少台灣網友大讚原PO很懂吃，「太強了，連空心菜炒牛肉都有」、「台灣夏天就是水果富翁，很懂吃」、「行家認證，蜜餞番茄好吃」、「現在正是芒果季，選得很內行」、「旁邊連分解茶都有，這已經不是一般觀光客等級了」、「這桌根本老饕等級」。

也有不少台灣網友笑稱，這就像台灣人到日本旅遊一樣，白天吃遍各種美食，回到飯店後還要再買水果、牛奶和熟食，把握每一次吃當地美食的機會。

另有網友則推薦，最近是荔枝與芒果的季節，如果還在台灣可以買一些荔枝來吃看看，而且台灣芒果品種很多，每一款吃起來都不太一樣，有興趣可以去傳統市場看看。

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