回饋佛鄉 尼泊爾桑薩里大愛屋落成

尼泊爾桑薩里，世代住在茅草屋的達利特族，終於迎來穩固的家。慈濟與「前進基金會」，從動土到一排排大愛屋落成，還有乾淨的廁所與飲用水井，讓「家」不再是風雨的威脅，而是可以放心依靠的未來。

尼泊爾東部這個偏遠的村落桑薩里，是低種姓達利特族（Dalit）世代居住的茅草屋。雨季來時，屋頂滲水；洪水來時，整個家被沖走。對他們而言，家，是搖搖欲墜的代名詞。

前進基金會專案協調 Covinda Chaudhary：「在開始這個住宅計畫之前，他們的居住條件非常差，他們沒有完整的房子，處於非常糟糕的狀態。」

對低種姓家庭來說，一扇能上鎖的門、一片不漏水的屋頂，都是過去難以想像的安全感。一年前，慈濟與前進基金會在這裡舉行動土典禮。從這一鏟動土，開始長出新的希望。一年後，同樣的土地上，已立起一排排堅固的大愛屋。

大愛電視資深企劃 吳志怡：「眼前這一整排整齊的房子，就是桑薩里新建的大愛屋，它的牆面抹上了混凝土後，裡面包覆地的其實是竹子，除了是環保的綠建材之外，竹子的韌性也能夠抵擋，地震中的衝擊 對地震頻繁的，尼泊爾來說 是既環保，又抗震的材料。」

前進基金會專案協調 Covinda Chaudhary：「一般人確實在使用竹屋 但他們，使用的不是經過處理的竹子，只是一般的竹子 壽命較短，這種經過處理的竹子，壽命可以長達大約50年。」

除了三房的寬敞空間，還為居民興建了乾淨的廁所、和可以安心取水的水泵。

前進基金會專案協調 Covinda Chaudhary：「這個水井的深度超過60英呎，所以水是可以飲用的 你可以，用於家用 廚房 甚至飲用。」

這些過去從未出現在他們生活中的元素，如今將要成為他們的日常。慈濟志工在正式移交前，做最後準備。

慈濟志工 杜西：「我們今天的任務是 我們必須，完成這裡所有的房屋，明天我們會在這裡舉辦活動，我們會有一個交屋儀式。」

慈濟志工 禮希克：「我們有十種不同的靜思語掛框，這樣如果一個鄰居到另一戶人家，他們可能會得到不同的知識，不同觀念 了解上人想要傳達什麼。」

村民們忙著整理家當，準備迎接搬家。祈願這片土地能為他們開啟新的未來。

