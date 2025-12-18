回饋佛陀故鄉迦毘羅衛 蓋大愛村因緣匯聚

迦毘羅衛，位於尼泊爾與印度交界，是佛陀成長的故鄉。慈濟志工從2023年11月，踏上這片土地，開啟了慈善之路。從發放涼鞋、家訪關懷，到成立社區中心、開辦職訓與農業培力，迦毘羅衛市長，親眼見證村民的點滴改變。因此12月初，迦毘羅衛市政府，透過視訊連線，與慈濟簽署合作備忘錄，正式啟動迦毘羅衛大愛村的興建計畫，未來這座大愛村，將有200戶家庭入住，它不僅承載著全球慈濟人對佛陀故鄉的長情與使命，也共同見證，慈濟慈善的腳步在當地，跨出歷史性的一步。

慈濟馬來西亞分會副執行長 陳吉民：「今天來迦毘羅衛這個地方，主要是因為當初 佛陀也是，看到一些貧困的鄉親，然後就離家 離開王宮，要去找生命的真理 所以這次，(慈濟人)回來(迦毘羅衛)，就是想說 要如何協助上人跟佛陀，完成當初兩千多年前，這個佛陀的遺願。」

迦毘羅衛是佛陀成長的地方，兩千五百多年前，悉達多太子因見人間苦難，而決定離開王宮修行；兩千五百多年後的現在，在這片土地上，居民生活一如往昔。身為佛弟子的慈濟志工，因而從2023年開始，踏上這片土地，展開『回饋佛陀故鄉』的長遠行動新加坡慈濟志工 洪德謙：「他們真的覺得很無助， 透過我們志工進去裡面， 可以打開他們的思維， 讓他們看到，其實人生更多的希望。」

慈濟人的慈善，不僅是物資給予，更是陪伴生命的轉變。從修建房屋，到開辦職訓班 幫助婦女自立；從行動醫療車駛入偏鄉，到農業培力計畫，一步步幫助村民，成為自己人生的力量。 迦毘羅衛第六里里長 藍吉特：「你們(慈濟)所做的一切，真的讓人非常安心，接下來如果你們有任何需要，我會和所有村民全力支援你們。」

迦毘羅衛，因為這些善能量的挹注，社區開始有了生命力，今年12月上旬，慈濟進而跟迦毘羅衛市政府，簽署了建設大愛村的合作備忘錄，未來這是一處融合居住、教育、人文與生計的現代化社區新加坡慈濟副執行長 邱建義：「我們在這(迦毘羅衛)已經開始，做了裁縫班 電腦班還有課輔班，蘑菇的種植 其實對主流社會，已經可以了解 我們已經在進行，所以這次可以促成這個因緣，我覺得這個是很有意義。」

