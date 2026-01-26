回饋佛陀故鄉 愛與教育同行

佛陀誕生地 尼泊爾藍毘尼，長期面臨教育資源不足的挑戰。慈濟推動回饋佛鄉計畫，從教育扎根，陪伴孩子建立生活規範，同時培育在地師資，為當地孩子與社區，逐步累積改變未來的力量。

慈濟雪隆分會副執行長 蘇祈逢：「藍毘尼佛教慈濟學校，即將開學，想要請示，那也跟上人報告，讓上人知道，了解我們最新的籌備進度。」

慈濟回饋佛鄉計畫，尼泊爾藍毘尼，因教育資源長期不足，孩子們的學習環境相對簡陋。 過去孩子用樹葉當湯匙、服裝雜亂、排隊失序；慈濟志工走入各個學校，從基本教起，也帶動，教育翻轉就在行動之間，讓這些孩子穿上整齊制服，學會守秩序、懂禮儀，逐步建立尊重與自律。慈濟雪隆分會副執行長 蘇祈逢：「要改善生活，一定要從教育開始，有教育才有希望，那弟子聽到這句話，更義不容辭覺得，師父有願弟子負起了。」

「要(用)肢體語言，微笑 很棒，你們會是很好的慈濟老師。」

藍毘尼園區，校舍正在興建，走在它之前，培育在地師資"軟體"，這些教師們回台接受密集培訓，未來都是希望的搖籃。慈濟雪隆分會副執行長 蘇祈逢：「就是在佛陀的故鄉，要擔負起那些眾生，所以我們就是要意義通過學校，因為學校就是最好的道場，讓我們接引這些孩子，培育他們成為好的種子。」

展望2026，新校舍矗立， 藍毘尼慈濟學校預計將設立4個班級、招收108名學生。證嚴上人開示：「我有福能夠遇到這樣的好因緣，然後我們共同一起，我是沒辦法去，你們替師父去，做到真正的我想要做，你們都幫我做超前了，所以不用我操心，只要是對的事，去做就對了。」

這是一項長遠的教育希望工程 ，慈濟在佛陀誕生地，為孩子，也為這片土地，種下一個不一樣的未來。

