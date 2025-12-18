回饋佛陀故鄉 迦毘羅衛大愛村動土

尼泊爾迦毘羅衛，是古代釋迦族的國都，也是佛陀曾經居住過29年的地方。慈濟回饋佛陀故鄉，今天舉辦大愛村動土典禮。現場除了有來自13個國家地區的194位法師參與，另外包含馬來西亞、新加坡及台灣，也有100位慈濟志工共襄盛舉，上百位迦毘羅衛村民，也受邀出席這場莊嚴的典禮。入冬後的尼泊爾，清晨的溫度約莫攝氏10度上下，迦毘羅衛大愛村動土的早晨，現場起了濃霧，但不阻礙眾人迎接喜慶的心情，動土典禮準時在當地時間上午九點半展開迎接動土的殊勝時刻，僧團帶領眾人誦經 回向

斯里蘭卡法師 Vande Gam Nande Thero：「我很喜歡他們(慈濟)所做的，每一件事 這也是我今天會，出現在這裡的原因 他們做事，非常完善 也走在正確的道路上。」

接著志工團隊以整齊莊嚴的步伐，手持慈濟旗和迦毘羅衛大愛村模型進入會場當地志工、職訓班婦女和學生，也演繹手語「方向」，為動土的此刻，同霑法喜慈濟基金會副總執行長林靜憪，代表上人獻上祝福，期盼未來這座大愛村能成為充滿人文的示範村

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「迦毘羅衛 是佛陀成長的地方，慈濟人發現當地生活物資，醫療及教育資源等都十分缺乏，因此慈濟希望透過興建大愛村，為鄉民建造堅固 安全，及衛生條件具足的家園，為2500年後陷於貧困處境中，的佛陀子民改善生活，回饋佛陀的故鄉。」

作為迦毘羅衛的父母官，市長也代表居民，向慈濟致意，感謝志工為村莊帶來繁榮的氣息

迦毘羅衛市市長 蘇帝：「我們相信 這個大愛村一定，能夠提升村民的生活水準，它將有助於穩定地方經濟，並增加就業機會 我相信，來自世界各地的慈濟志工，一定會前來參訪這個大愛村，這同時也將帶動觀光產業的發展。」

動土之後，這塊4.1甲的土地上，除了興建200戶村民的住屋外，還將建設幼兒園、市集、社教暨活動中心，並開辦職訓班，讓村民能有一技之長，迎接能自立的生活。

