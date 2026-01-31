回饋家鄉、關懷弱勢 南投寶島時代村暖心席開百桌迎新年

江欽良董事長在「公益感恩餐會」中溫馨的祝詞。(記者蔡榮宗攝)

▲江欽良董事長在「公益感恩餐會」中溫馨的祝詞。(記者蔡榮宗攝)

農曆新年腳步將近，南投寶島時代村卅一日舉辦一年一度「公益感恩餐會」，邀請多個公益團體及第一線公職人員齊聚一堂，在歡樂與祝福中提前圍爐迎新年，場面溫馨。現場舞龍舞獅熱鬧開場，鑼鼓聲中洋溢著濃濃年味，也為寒冬注入一股溫暖力量。

百桌圍爐傳遞關懷，讓愛在南投持續流動。即使寶島時代村目前暫時停業，江董事長仍不忘回饋家鄉、關懷弱勢的初衷，除了每年持續舉辦公益感恩餐會，也持續提供全縣清寒優秀獎助學金今年共有數千位學生受益，鼓勵其勤奮向學。今年更席開一○八桌，邀請南投縣內十六個公益團體，共同共享團圓時刻，讓愛與感謝在餐桌間流轉。

廣告 廣告

江董事長表示，南投有許多需要被照顧的鄉親，而這些溫柔而堅定的守護，來自公益團體與第一線服務人員長年不間斷的付出。他感念每一份努力，也期盼透過這場餐會，讓彼此看見、彼此扶持，攜手營造一個更安定、更有溫度的生活環境。

為讓關懷化為實際行動，江董事長特別致贈每個受邀公益單位「十萬元大紅包」，並逐桌發送紅包給所有與會人員，象徵祝福與感謝，期盼大家都能安心、溫暖地迎接新的一年。餐會中，各公益團體也帶來用心準備的歌舞演出，在笑聲與掌聲中，共度一段溫馨難忘的新春時光。

本次受邀單位包括：創世基金會、華山基金會、菩提長青村、福祿壽關懷協會、麻煩小天使協會、伊甸基金會、心理衛生協進會、以琳關懷協會、勵馨基金會、阿尼色弗兒童之家、陳綢阿嬤基金會、罕見疾病基金會、玫瑰啟能訓練中心、德安啟智教養院、南投家扶中心、人安基金會、草鞋墩愛心協會，以及草屯清潔隊、消防隊等單位。