回饋社會 竹北市千歲宮捐贈警用巡邏車

贈車典禮由千歲宮林秀蘭主委及新竹縣金財神慈善功德會彭吉台主委代表致贈。





竹北市千歲宮及金財神慈善功德會秉持回饋社會、守護地方的精神，捐贈一輛全新Toyota Rav4警用巡邏車，協助警察執勤與加強巡邏，展現地方團體對治安工作的支持與肯定。贈車典禮由千歲宮林秀蘭主委及新竹縣金財神慈善功德會彭吉台主委親自代表致贈，新竹縣政府警察局副局長邱幼媚及竹北分局分局長吳學安共同受贈巡邏車並回贈感謝狀。

警察局邱幼媚副局長表示，警察工作日夜不輟，巡邏車是維護治安、服務民眾的重要工具。千歲宮及金財神慈善功德會共同捐贈不僅能提升警察巡邏的效能，也讓基層同仁深受鼓舞，感受到社會各界對警政工作的支持，展現警民合作的精神，建立更緊密的治安防護網。

廣告 廣告

會中邀請新竹縣副縣長徐元棟、議員陳凱榮、林碩彥、鄭美琴、林禹佑、張珈源秘書、朱健銘特助、蔡志環助理、吳旭智助理、立法委員徐欣瑩秘書、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等地方民代與信眾到場觀禮，共同見證善舉。



更多新聞推薦

● 「花在彰化」邁入20週年 大年初一在溪州公園盛大登場