回饋鄉里心台南一中退休師陳德翰為安定弱勢童開免費作文班

台南一中退休教師陳德翰博士，為回饋鄉里，將為安定區弱勢學童開設免費國文作文班。（記者蔣謙正攝）

記者蔣謙正/台南報導

台南一中退休教師陳德翰博士，為回饋鄉里，將為安定區弱勢學童開設免費國文作文班。由於場地受限，以安定區內三所小學四年以上，單親、低收及外配子女為優先，上課時間再研訂，教學內容為國小語文、作文，若有特殊才藝，如國、閩南語朗讀、演講亦可重點培訓。

陳老師出身寒門，從高中補校讀起。做過工人、警察。從警時因有志報考夜大受阻。乃辭職回服憲兵役，退伍後做灰窯工、裁安全帽，搬鋼鐵。之後考上鐵路局，不久想報考夜大上不准，又辭職考上台汽公司北港站。經多次爭取，終獲繼任站長吳清江應允，同仁配合， 28歲時考上成大中文系夜間部，下班後搭台汽1710中興號往高雄班車，至新市收費站下車，騎機車至成大上課，2210下課後，騎至新市收費趕台汽北上班車，至員林收費站搭往北港末班車，到站時已是凌晨一點，明早六點執勤第一班車，如此數月工作與學業無法兼顧。乃毅然辭職，又入灰窯廠做工。

廣告 廣告

未幾，考入成功大學當工友，因同時獲成大鳳凰樹文學獎古文、現代詩、散文三項首獎。經中華日報方淑貞記者採訪上報，時任成大主任秘書陳金雄與新聞中心主任李金振，兩位教授賞識得以任職成大新聞中心，並結識媒體朋友，一年後經中央社特派員黃文儀老師推舉入環球日報。

一年三個月後報社無預警關門，再入自立報系，兩報社相繼倒閉，不久大學畢業，幸成大中文系宋鼎宗教授推介，時任港明高中林進山校長破格任用，九年後考上首屆成大法律研究所，繼任者不許就讀，乃決然北漂基隆女中，同時就讀台大法律系夜間部，翌年考上東吳、政大與海洋大學法律研究所，念母老子幼，考回嘉義高商，並自願任教夜間部，同時白天就讀中正大學法律研究所、暑假讀彰化師大國文所、假日讀麻豆真理大學外文系，未料嘉商換新校長，將我調至日校，中正法研所學業受阻，遂考回台南一中任教，同時考入中正大學法研所在職專班，二年後畢業。旋即考入高雄師大國文研究所博士班，五年後取得撶士學位，106年四月考入中正大學法律博士研讀，幾個月因重感冒未癒而被迫洗腎保命，也從任教十六年的台南一中退休。

療養一年後。深覺此生不該就此埋沒，既然當不成可以學法助人的律師，依然可為師悟人子弟，於是在家開班授徒，幾年來從國小、國中、高中一條龍教學，也教出幾位醫學系、台清交成大頂尖科系的學生。

陳德翰深感教育是弱勢者翻身的契機，偏鄉教育實源不足，粥勢學童更應照顧。發願在有生之年，再創慧命，為學童點燈。