回饋鄉里捐中巴 國姓幸福巴士升級

南投縣國姓鄉公所考量學童就學、長輩就醫等需求，委由港源社區承辦「國姓鄉幸福巴士」，車資比照公車計費，全票25元、半票13元，實施1年多來廣受好評，經商有成的國姓子弟邱志勇回饋鄉里，捐贈1輛21人座的中型巴士，鄉長邱美玲說，幸福巴士增添生力軍，有了中巴讓整體運能大幅提升，未來鄉親外出、通學、就醫更方便。

國姓鄉公所指出，偏鄉地區交通不便，鄉長邱美玲響應南投縣政府幸福巴士政策，加上港源社區發展協會理事長羅守裕曾經營過租賃公司有相關經驗，鄉公所自行籌辦「國姓鄉幸福巴士」，協會幫忙訓練司機，並規畫南港通學路線、全鄉彈性路線、埔里就醫路線，在台中市經商的國姓子弟邱志勇得知，捐贈1輛21人座中型巴士。

邱美玲說，自辦的幸福巴士原本以9人座為主，因此孩子上放學尖峰時段，原本得派2輛9人座巴士，如今只要派1輛中型巴士就綽綽有餘，讓整體載運能力大大提升。感謝在外打拚的鄉親邱志勇熱心捐贈，讓幸福巴士服務團隊能更有效率地營運，節省人力，把資源用在更需要的地方。

邱美玲表示，「國姓鄉幸福巴士」車資比照公車計費，全票25元、半票13元，搭配敬老愛心卡搭車等同免費，建議提前2天預約，撥打0921-705513、0910-450838、0921-992481電話預約。有了中巴加入幸福巴士行列，不僅服務更彈性，服務學生通學、長者就醫之餘，未來也努力爭取投入觀光接駁，及旅外學子回鄉接駁，照顧弱勢民眾出行需求。