回饋鄉里！企業捐4百萬元醫療專車 守護雲嘉南偏鄉就醫路

企業捐贈價值400萬元醫療接駁車，提升嘉雲南偏鄉居民就醫的可近性。（圖：嘉基提供）

為優化偏鄉醫療接駁服務，嘉義地區三太造機廠熱心公益，今天（5日）捐贈一台價值約新台幣四百萬元的全新醫療專車給嘉義基督教醫院。這輛醫療專車不僅強化了醫院的接駁量能，更實質提升了偏鄉與行動不便長者的就醫可近性。

三太造機廠股份有限公司董事長陳泰州表示，他深知許多住在郊區或偏遠鄉鎮的長輩，常因交通不便而延誤就醫。企業本著回饋鄉親的初衷，希望透過醫療專車的捐贈，能為在地醫療盡一份心力，讓更多有需要的鄉親能更安全、更便捷地來到醫院接受專業治療。

嘉基院長陳煒感謝三太造機廠慷慨解囊，讓長輩、民眾就醫時能有更舒適、安全的乘車體驗。（圖：嘉基提供）

嘉基院長陳煒感謝企業慷慨解囊，並強調這台接駁專車不僅是交通工具，更是串聯愛與健康的橋樑，縮短了患者家門口到診間的距離，讓在地醫療不再因為交通門檻而遙不可及。

嘉基的服務對象廣及嘉義縣市及台南部分地區，許多病患來自大眾運輸相對匱乏的區域。這台全新的醫療專車投入使用後，將能有效優化現有的接駁網絡，確保長輩、民眾就醫時能有更舒適、安全的乘車體驗。（龐清廉報導）