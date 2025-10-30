EBC東森娛樂

回饋E.L.F.！SUPER JUNIOR斥資7位數打造快閃打卡區

記者 楊雅芸
「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年。（圖／翻攝自遠雄創藝Faceboo、SJ IG）
「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年。（圖／翻攝自遠雄創藝Faceboo、SJ IG）


「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，以全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》再度席捲全球！他們不僅創下「首個登上臺北大巨蛋」的韓國團體紀錄，更締造三場全數完售的壯舉，吸引近9萬名粉絲共襄盛舉。為了回饋即將入場看演唱會的E.L.F.（粉絲名稱）支持，以「SUPER SHOW 10」為主題的快閃打卡區於11月12日起至11月16日止，並在臺北大巨蛋B2的515空間正式登場。

廣告
「韓流帝王」SUPER JUNIOR全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》（圖／翻攝自遠雄創藝Faceboo、SJ IG）
「韓流帝王」SUPER JUNIOR全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》（圖／翻攝自遠雄創藝Faceboo、SJ IG）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》（圖／翻攝自遠雄創藝Faceboo、SJ IG）

期間限定的「SUPER SHOW 10」快閃打卡區，斥資7位數重金設計，以嶄新形式延續演唱會熱度，並以「免費入場、實名預約制」的方式開放粉絲體驗，快閃打卡區採兩種預約制度，自11月1日上午11點先開放國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約，再來才是同日13點起一般民眾預約，讓人親身走入屬於SUPER JUNIOR的20週年慶典時空。

「韓流帝王」SUPER JUNIOR設立快閃打卡區以《SUPER SHOW 10》。（圖／翻攝自遠雄創藝Faceboo、SJ IG）
「韓流帝王」SUPER JUNIOR設立快閃打卡區以《SUPER SHOW 10》。（圖／翻攝自遠雄創藝Faceboo、SJ IG）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR設立快閃打卡區以《SUPER SHOW 10》。（圖／翻攝自遠雄創藝Faceboo、SJ IG）

快閃打卡區以《SUPER SHOW 10》的舞台概念為藍本延伸設計，由國泰世華銀行全力贊助支持，完美融合演唱會元素與藝術美學，宛如一場沉浸式的「韓流視覺展演」。最大亮點之一，是將本次巡演演唱會中的經場景原汁原味重現，供E.L.F.打卡拍照，宛如走上舞台般置身於現場，體驗偶像的舞台靈魂與團體默契。

展場設計跳脫傳統概念，以「美術館」為靈感核心，現場牆面如同藝廊陳列，將成員照片以「名畫翻拍」形式重新設計，場內還有特別實體化演唱會主視覺「機械Logo」，將原本僅存在於海報上的設計立體打造，成為展場必拍地標。

除了豐富的主題展區與打卡牆，值得一提的是，本次快閃打卡區為回饋購票粉絲，三場臺北大巨蛋演唱會的官方週邊商品販售，只有成功登記預約快閃店的消費者才有機會購買演唱會週邊，因此快閃店入場時需出示演唱會門票、身分證件、登記入場券，但商品每日現場數量有限，售完為止，

這場以《SUPER SHOW 10》為主題的快閃打卡區不只是一次展覽，更是一封獻給台灣粉絲的「20週年情書」。從視覺、聽覺到情感體驗，全方位喚起E.L.F.與SUPER JUNIOR共同走過的回憶。這場展覽都象徵著「韓流帝王」不斷延續的舞台傳說，也預告屬於SUPER JUNIOR下一段傳奇的開始。


【更多東森娛樂報導】
SJ神童自曝「現在離婚了」 出道20年曾2度認愛
SUPER JUNIOR利特、銀赫、圭賢曾互毆 憶「仁川大戰」認戰鬥力十足
EXO開見面會 「CBX確定缺席」 張藝興參加被罵不愛國

其他人也在看

差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手　全因粿粿私下求情「別讓王子難看」

差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手　全因粿粿私下求情「別讓王子難看」

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...

FTNN新聞網 ・ 53 分鐘前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏　律師猜原因：太多人知道

粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏　律師猜原因：太多人知道

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友

晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」　律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？

王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」　律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？

今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...

CTWANT ・ 20 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝

59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝

娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。

民視 ・ 19 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」　網驚：粿王輸定

手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」　網驚：粿王輸定

粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉　「高級感」美貌驚艷眾人

張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉　「高級感」美貌驚艷眾人

台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖　猛虧粿粿「都在做人」

范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖　猛虧粿粿「都在做人」

范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子捲粿粿婚外情 2天後活動「突然喊卡」另有原因

王子捲粿粿婚外情 2天後活動「突然喊卡」另有原因

王子邱勝翊與粿粿29日傳出婚外情，形象重挫，他原訂11/1（六）將在百貨舉辦一日店長活動，然而30日突然傳出喊卡，知情人士透露背後原因。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片

獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片

娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。

民視 ・ 1 天前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照　網朝聖：好扯

王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照　網朝聖：好扯

王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。

中天新聞網 ・ 5 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？

王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？

娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。

民視 ・ 3 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」

范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」

娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。

民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？

范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光　全網超心疼：王子也在

范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光　全網超心疼：王子也在

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前

李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象

59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。

中時新聞網 ・ 4 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她

粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她

粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她

造咖 ・ 22 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任

遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任

粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光

粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前