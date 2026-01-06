回首2025看見高雄 輕軌總運量破1333萬人次

▲根據統計，高雄輕軌2025年總運量突破 1,333萬人次，再創新高。（圖／高市府捷運局提供）

[NOWnews今日新聞] 2025這一年，環狀輕軌靜靜地穿梭在城市綠廊，它不只是移動的載體，更是串連高雄生活最溫暖的一條線。回顧這一年，在市區交通路網串聯下，輕軌運量呈現持續穩定成長趨勢，成為市民日常通勤及觀光遊憩移動的重要交通工具。根據統計，高雄輕軌2025年總運量突破 1,333萬人次，再創新高。

▲2025年，輕軌全線，轉乘運量成長14.4%，觀光運量成長11.4%，通學運量成長14.0%，就醫運量成長19.3%。（圖／高市府捷運局提供）

捷運局表示，輕軌成圓後，串聯駁二藝術特區、夢時代、美術館等觀光熱點，以及通學、通勤與醫療院區場域，並與捷運、公車、臺鐵等公共運輸系統緊密整合，捷運與輕軌的無縫對接。2025年，輕軌全線，轉乘運量成長14.4%，觀光運量成長11.4%，通學運量成長14.0%，就醫運量成長19.3%，輕軌讓高雄通勤、出遊的交通網絡更加四通八達、高效便捷，顯示輕軌已從多數民眾印象中的觀光運具，蛻變成全民運具。

廣告 廣告

▲環狀輕軌靜靜地穿梭在城市綠廊，它不只是移動的載體，更是串連高雄生活最溫暖的一條線。（圖／高市府捷運局提供）

捷運局進一步指出，114年1月31日（大年初三）當日運量94,403人次，創高雄輕軌收費以來最高紀錄；114年12月13日輕軌沿線舉辦大氣球遊行、駁二動漫展、聖誕生活節等多項活動，當日運量80,092人次，則創下非農曆過年/燈會期間運量最高紀錄。

▲輕軌讓高雄通勤、出遊的交通網絡更加四通八達、高效便捷，顯示輕軌已從多數民眾印象中的觀光運具，蛻變成全民運具。（圖／高市府捷運局提供）

另一方面，運量成長除受惠全環通車，及與捷運、臺鐵轉乘的路網加乘效果外，捷運局及營運的高捷公司在服務上持續精進，也是民眾選擇搭乘輕軌的因素，例如114年7月12日起末班車從22點延後至22點30分發車、上下午通學時段額外行駛加班車、大型活動期間調度支援人力進駐車站服務，都讓民眾切身感受到服務的升級。讓這條環狀的綠色運輸，連結了土地，也連結了人心。

因應即將到來的農曆春節及高雄燈會的疏運高峰期，捷運局及高捷公司已做好準備、嚴陣以待，讓本地市民及外地旅客在高雄，能夠享受便捷且安全的輕軌服務。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高雄輕軌榮獲政府服務獎 吳嘉昌：全齡共融移動地標

高捷黃線主體工程施作 吳嘉昌：確保工安與交維順暢

高市115年公告地價平均調幅4.32% 大遠百蟬聯地王