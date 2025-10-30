【看見泰國 VisionThai】Netflix原創懸疑劇《回魂計》除了劇情緊湊吸睛，演員陣容更是亮點。除了邀請女團i-dle泰國成員Minnie與台灣成員舒華獻唱中英泰三語主題曲外，劇中也有兩位來自泰國的男演員引發討論，資深泰國影帝Weir以及德泰混血偶像Patrick尹浩宇。兩人跨世代的對比與默契，成為劇中不可忽視的靈魂組合。這篇帶你認識這兩位泰國男神！

《回魂計》泰星顏值實力兼具！認識影帝Weir、德泰混血尹浩宇（來源：網路合圖）

《回魂計》泰星顏值實力兼具！認識影帝Weir、德泰混血尹浩宇（來源：Netflix影片畫面）

《回魂計》阿龐大有來頭！Weir被封「泰國郭富城」

劇中那位溫柔卻讓人難以捉摸的雜貨店老闆「阿龐」，其實暗藏不少戲劇張力。飾演這個角色的Weir蘇格拉瓦(Sukollawat Kanarot)，是泰國影壇的代表人物之一。他以細膩的情緒轉折與眼神演技，將角色的神祕與真摯層層堆疊，讓整部劇更添懸疑與深度。

廣告 廣告

Weir在《回魂計》中飾演雜貨店老闆阿龐（來源：Netflix影片畫面）

Weir在《回魂計》中飾演雜貨店老闆阿龐（來源：Netflix影片畫面）

出身於1985年的Weir，不僅擁有185公分的高挑身材與深邃五官，更是從土木工程系學生意外踏入演藝圈後，迅速憑實力闖出名號。代表作品包括《天生一對》、《命運的旋律》等多部熱門泰劇，他多次獲得泰國影視獎項肯定，被譽為「泰國影帝」，甚至在華語圈被暱稱為「泰國郭富城」，成熟魅力與穩重氣場兼具，堪稱泰國靈魂男神。

泰國影帝Weir多次獲得泰國影視獎項肯定！（來源：官方社群）

《回魂計》Eason就是本人？德泰混血尹浩宇

《回魂計》中那位溫柔癡情的Eason，一登場就讓觀眾陷入戀愛氛圍。劇中的自我介紹「我是德泰混血」，同時也是尹浩宇 (Patrick Nattawat Finkler) 的真實身份！

德泰混血尹浩宇《回魂計》在劇中飾演Eason（來源：Netflix影片畫面）

德泰混血尹浩宇《回魂計》在劇中飾演Eason（來源：Netflix影片畫面）

2003年出生於德國柏林的Patrick，身高182 公分，擁有泰國母親與德國父親血統，兼具歐系立體五官與東方細膩氣質。11歲時他回到泰國求學、努力練習泰文，如今能自在使用泰語、英文、中文等多國語言，正如劇中角色一樣自信自然。

尹浩宇不僅是演員，更曾是男團成員，也持續有音樂作品。（來源：官方社群）

不只戲劇表現亮眼，尹浩宇也在音樂與綜藝領域展現多才面貌，曾參加選秀節目《創造營 2021》，最終以第 9 名成為男子團體 INTO1 成員，之後也參與《中餐廳 第九季》等節目。這次出演 《回魂計》，他以細膩情感與真誠氣場，正式踏上國際影壇的新旅程。

從Weir的成熟沉穩到Patrick的青春純粹，《回魂計》不僅呈現靈魂與人性的糾葛，也透過兩位泰國演員的演出，展現泰國影視世代交替的魅力。