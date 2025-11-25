回黨坐鎮？柯文哲啟動「土城十講」擬復出 黃國昌今率青年團訪日交流

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌率領民眾黨青年團出訪日本。（圖／民眾黨提供）

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌見面後，就傳出前主席柯文哲將在12月京華城案言詞辯論後復出。黃國昌昨日晚間直播時表示，柯文哲即將展開「土城十講」，而且「一定講完」，讓網友直呼「真的很想再回去」。黃國昌今（25日）率領民眾黨青年團出訪日本，進行為期四天的訪問交流。面對中日關係升溫黃國昌表示，民眾黨會盡力與各方建立穩定交流管道，致力成為區域和平的貢獻者。

黃國昌昨日晚間在YT直播中指出，柯文哲已經展開「土城十講」，昨天就是第一講，自己就是第一講的特別來賓，而且保證「一定講完」，此消息一出也網友經喊「可以進去講個夠」、「講怎麼進去的心得嗎？」更有網友喊話「北檢快羈押」等。

黃國昌今率領民眾黨青年團出訪日本，並由台北市議員陳宥丞擔任副團長，將與日本各黨派政要見面接觸，亦會透過與青年學子的座談，深入理解台灣青年所關心的就學、就業發展等議題。此外，日本已邁入超高齡社會，台灣應如何推動可長可久的長照保險制度與照顧體系，促進世代共榮，也是身兼黨主席與立法委員的黃國昌，此行所關注的重點。

針對近日逐漸升高緊張情勢的中日關係，黃國昌指出，台日向來友好，日本能源更高度仰賴台灣海峽運輸，因此日本對於台灣海峽的安全格外關注，而中國則因為歷史和長年領土爭議，使雙方互信陷入赤字，如今因為台灣議題導致對立升溫，各界發言應冷靜，切勿刻意激化彼此矛盾，「台灣不應該成為衝突的中心或引信，應該成為和諧的平衡點與橋樑，區域要安全、台灣才能安全，民眾黨絕對會盡力與各方建立穩定交流管道，致力成為區域和平的貢獻者。」

