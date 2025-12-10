因「男友不懂清漿是什麼」陷爭執 內行人曝：以前都這樣用

你知道清漿是什麼嗎？有網友分享，請男友幫忙買豆漿時，交代對方自己想要「清漿」，沒想到男友卻聽不懂，兩人甚至因此引發爭執，讓原PO忍不住直呼「各位評評理，清漿錯了嗎？」引發網友討論。

有網友在論壇Threads發文，表示請男友幫忙買豆漿時，交代對方自己想要「清漿」，沒想到男友卻聽不懂，知道清漿指的是無糖豆漿後，男友還碎念「無糖就無糖說什麼清漿」，兩人為此爭辯許久，原PO也忍不住好奇其他網友的想法，「各位評評理，清漿錯了嗎？」

不少網友坦言不曾聽過清漿「清漿是啥， 為什麼我活了38年沒聽過？！」、「還真的沒聽過清漿…都講無糖豆漿」、「沒聽過。無糖豆漿才是正解」、「我這輩子沒聽過清漿這說法，學習了」。

大票內行人也分享「清漿是以前稱無糖豆漿的正確說法，就是剛煮好無糖狀態的豆漿，你說得很正確，只是後來出了無糖豆漿，大家忘了這名詞。還有混漿：米漿+豆漿。是豆漿店的行話吧！」、「傳統豆漿店就講清漿沒錯啊？（座標台北」、「就是無糖豆漿。如果店家上面寫豆漿，就是有糖的。清漿就是無糖的。中式早餐店以前都是這樣用。古早都是這樣說的，想不到大家都不知道了」

「五年前買豆漿跟店員說無糖豆漿，她有教我以後說清漿就好了，從此我也都說清漿」、「你是對的，清漿以前就有的說法，想不到竟然已經快變死語了」、「無糖豆漿會説清漿沒錯，小時候家人去買無糖豆漿，也會跟店員説清漿，店員都能了解意思」、「我也是講清漿，有時候忘記說，老闆問『有糖無糖』，我說無糖，老闆轉頭向內喊『清漿一杯』」

「之前去買無糖豆漿的時候老闆對後面的人喊清漿，就學會用兩個字代表無糖豆漿了，很好用」、「清漿從小買到大，台中台北都買過，豆漿店就是這麼說的，說無糖豆漿可能還容易搞錯，直接講清漿最快」。

撰稿：吳怡萱






