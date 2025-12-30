因中共軍演干擾 金馬航班大幅取消

華信航空 ART 72-600 型飛機，專飛金門與馬祖航線。(華信航空)

中共發動環台軍演，並於今(30)日上午8時至下午6時在台灣周邊多處海空域實施實彈射擊，對區域航班運作造成影響。交通部民用航空局表示，受軍演空域限制影響，自福岡、香港飛航情報區進入台北飛航情報區的航班已實施流量管制，國際線航班目前尚無取消，但部分過境航班已取消飛越台灣空域。





民航局指出，因可使用空域受限，且多數航班須改走非慣用航路，航管作業複雜度明顯提升，空域協調與引導作業倍增。自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，則由航管單位透過雷達引導，協助航機避開危險區域，確保飛航安全。

在國際線方面，民航局表示，上午為離場高峰時段，所有國際離到場航班均依規劃採取替代航路飛航，部分航機須繞道或於外站地面等待起飛。截至中午12時止，國際線尚無航班取消，但已有部分過境航班取消飛越。





國內線則受影響較為明顯。民航局指出，截至中午12時，金門航線已取消29架次、馬祖航線取消7架次；因軍演期間起飛後無法即時返航，金門原訂65架次航班中取消60架次，馬祖14架次中取消16架次，影響旅客近6000人。為疏運旅客，民航局已協調航空公司於演習結束後加開金門航線加班機，並請業者於31日增開馬祖航班協助疏運。