因中共軍演…他勸別來台！日議員喊「應持續交流」被讚翻

中國解放軍東部戰區29日開始進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域，並於昨（30）日對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊。就有網友在社群上向日本神戶市議員「上畠寬弘（うえはた のりひろ）」喊話稱，建議請日本人這一星期先不要到台灣遊玩，因為中國目前正在圍台軍演。對此，上畠寬弘回應認為不中斷人員往來、持續正常交流，才是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現。

中國解放軍東部戰區29日宣布展開圍台實彈軍事演習，並劃設5處海空域列為封鎖區。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區、微博）

近日有網友在Threads上向日本神戶市議員上畠寬弘喊話，原PO指出因中國目前正在圍台軍演，台灣全民也都在備戰狀態，為了安全起見，原PO呼籲日本的朋友們最近一個星期先暫時不要來台灣遊玩，等中國軍演結束後，再來台灣遊玩，並直喊：「台日友好」。

日議員上畠寬弘認為要「不中斷人員往來」、「持續正常交流」，才能守護台灣自由與民主的意志。（圖／翻攝自Threads@uehata1204）

對此，被點名的上畠寬弘也用中文回應表示，雖然他能理解原PO的細心關懷與用心良苦的提醒，但他認為目前這個時間點，日本國民並沒有必要避免前往台灣。他指出，日本外務省並未發布任何將台灣列為「危險」的旅遊警示，也沒有提出任何渡航自肅的要求；相反的，日本外務省目前是針對中國發布了相關的危險資訊。他也表示，中國在台灣周遭軍演，已出現無數次，但台灣、日本以及國際社會，以冷靜態度掌握局勢，並持續進行監控與嚇阻，台灣的社會機能、觀光活動與日常生活並未出現過停擺。

上畠寬弘認為，反而正是在面對中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」、「持續正常交流」就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現。若過度自肅、過度退縮，反而可能正中中國愚蠢且短視的盤算。日本與台灣，是共享自由、民主與法治價值的重要夥伴，更是如同家人般的存在；同時也強調，「我今後也將持續以行動，清楚表明不讓日台之間的人員交流、經濟往來與觀光活動中斷的立場」。

海巡署全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶。（圖／海巡署提供）

貼文曝光後，引來大批網友留言狂讚， 「謝謝議員仗義直言」、「感謝議員的支持，議員其實都明白，面對中國無理的威嚇，過度退縮就是中國想要看到的」、「謝謝議員，總是如此窩心與感動」、「謝謝議員您一直願意站在我們這邊！未來肯定會去神戶狠狠消費一波！」、「謝謝日本支持台灣」、「謝謝議員，您是台灣人的好朋友」。





