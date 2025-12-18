因京華城案遭押！律師嗆檢方「不把人當人看」：沈慶京像畜牲被綁在床上

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北地院審理前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今（18）日起針對威京集團主席沈慶京等人進行辯論程序，沈慶京律師蘇振文批評，沈慶京是個病人、老人，遭羈押時，看到沈慶京如「畜牲」般被綁在病床上，直言檢方做法十分不人道，根本是不把人當人看。

沈慶京在羈押期間曾多次戒護就醫，律師蘇振文卻揭露他當時如「畜牲」般被拴在病床上，批評檢方「不把人當人看」。（圖／翻攝畫面）

沈慶京於羈押期間曾多次戒護就醫，蘇振文今開庭時指出，《動物保護法》會要求飼主以鍊圈約束寵物時，須保持適當鬆緊度，並給予足夠的伸展、活動空間，但沈慶京被以手銬、腳鐐拴在病床上，檢方還恐嚇說他身體會垮、公司會倒、官司會纏身，意圖用減刑逼他承認犯行。

廣告 廣告

蘇振文強調，檢察官論告時說每個人都盡全力做好自己的工作，但按照《刑事訴訟法》，不論是對被告有利還是不利的證據，檢方都應平等地審視，若對檢方而言，所謂做好自己的工作就是無視人權、踐踏尊嚴的話，檢方所能做出對社會最大的貢獻，就是「不要做好自己的工作」。

蘇振文表示，在國家機器強硬偵查和新聞媒體虛實報導下，人民、被告以及被告家屬都充滿恐懼，希望檢察官作為公益代表人能確實遵從法律程序，也建請合議庭排除所有以不法方式取得的證據和高壓偵查下獲得的供述，依無罪推定原則判處沈慶京無罪。



更多FTNN新聞網報導

京華城弊案續燒！土地疑「非常規交易」 沈慶京長子遭約談、50萬交保

八八會館洗殺檢察官1／法務部擬創首例！女檢座黃錦秋不只降轉觀護人 恐連律師都當不成

女清潔員遭香酥鴨名店老闆醉撞亡！市府：比照「因公致死」、協助理賠

