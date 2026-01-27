因借車反目 子強行開走轎車母報警攔竟揮刀拒檢

cnews204260127a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名葛姓男子，疑向母親借車不成，竟強行拿走轎車𫓂匙，再破壞車庫鐵門後，將轎車駛離。花蓮縣新城警分局表示，昨（26）日下午3時許獲報後，迅速派遣線上警力展開攔截圍捕。約於下午4時許，在轄內光復路與華興街口，發現通報的車輛，但葛男見警後竟拒不配合停車，沿途闖紅燈並蛇行行駛，已嚴重危害用路人安全。員警加強追緝部署攔查車輛，最後在光復路與助人街口，成功攔停葛姓男子。

新城警分局表示，葛男被攔停後，竟不配合盤查，甚至揮舞刀刃，企圖不讓員警靠近，情況十分危險。現場員警立即持槍喝令，其他線上警力也迅速趕至現場支援，並以優勢警力順利將他制伏逮捕，全程未造成任何人員受傷。全案訊後也依刑法毀損、竊盜、公共危險及恐嚇危安等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。另外就相關交通違規行為，也依法開單舉發。

新城警分局強調，對於任何危害公共安全的行為，都會秉持「快速反應、強勢處置、確保安全」原則，第一時間投入警力控制現場，防止事態擴大，保障民眾生命財產安全。

照片來源：花蓮縣警方提供

