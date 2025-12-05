因偽造車牌朋友反目 當街理論爆衝突亮刀濺血

cnews204251205a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局，今（5）日清晨6時51分左右，接獲110報案指稱，轄內北區進化北路上，疑有多名男子發生拉扯衝突。第二警分局表示，立即啟動快打機制，火速趕赴現場處理。但現場僅見24歲劉姓男子，左手掌疑被利刃割傷，立即協助將他送往中國醫藥大學附設醫院急診縫合，所幸無生命危險。已鎖定涉嫌傷人的賴姓男子等人，積極查緝偵辦中。

警方調查，劉姓男子與賴姓男友人，日前疑被警方查獲涉嫌毒駕。但當天賴嫌被查獲後，員警也清查出他駕駛的轎車，竟疑似懸掛偽造車牌。而他也供出偽造車牌就是劉姓男子所提供。劉男疑不滿賴姓友人，竟當著警察面前出賣自己，2人爆發嫌隙糾紛。

第二警分局表示，今天清晨，劉男與18歲吳姓男友人返家途中，被賴嫌夥同其他男子，攔下爆發口角爭論而引發衝突，雙方互相拉扯，賴嫌甚至掏出刀械揮舞威嚇，劉男於是徒手奪刀，導致左手掌不慎握到刀刃而受傷。賴嫌等人見狀，也立即取回刀械後紛紛開車離去。警方獲報後，由轄區永興派出所所長邱柏昌，擔任現場指揮官，帶著員警到場展現強力維護治安的決心。

第二警分局長鍾承志呼籲，民眾若遇糾紛，務必透過正當管道處理，切勿逞一時之氣，以免衍生更大危害。警方將持續強力掃蕩不法，守護市民安全。

照片來源：台中市警方提供

