因債務逾假未歸遭統一獅開除！跑去當板模工 黃勇傳將加盟CPB福州海峽

黃勇傳遭統一獅開除後，傳一度去當板模工賺錢。（翻攝統一獅官方粉絲團臉書）

「神拳」林益全未獲統一獅續約後，確定加入中國棒球城市聯賽（CPB）上海正大龍隊，如今傳又有1名球員將加盟CPB，是先前因財務狀況欠佳遭統一獅開除的球員黃勇傳，隊伍為福州海峽。

黃勇傳來自平鎮高中，入選過U18國家隊，2022年被統一獅相中於第一輪選進，未來備受期待。沒想到因財務管控不佳，積欠212萬債務，更因躲避借款單位追討，請假沒去練球遲遲未返隊，因違反紀律最後遭統一獅開除。

黃勇傳2年職棒生涯僅留下128打數，打擊率2成58成績，沒有全壘打，去年他出面道歉時曾說過想繼續在職業球場打球，後續傳他跑去當板模工，至今也未有球隊要他。

而根據《壹蘋新聞網》報導，福州海峽隊向他招手，他將加入成為第3位加盟CPB的台灣球員。

