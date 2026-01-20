因內本鹿事件遷離60年 台東布農族重返祖居地長住3個月

內本鹿回家行動今（20）日於延平鄉桃源活動中心舉行年度啟動儀式。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣延平鄉內本鹿布農族人60多年前因內本鹿事件遭日本政府強制遷離，族人為回應歷史遷離背景，發起「內本鹿回家行動」今年邁入第24年，今（20）日舉行年度啟動儀式。

內本鹿回家行動今年共分5隊進行，其中先鋒隊已完成舊社路況、水源與家屋盤點作業，主隊「耆老長住隊」今天起進入舊社，展開為期3個月的長住生活，為連續第2年實踐耆老長住舊社計畫。

柯俊雄說明，先鋒隊已完成階段性任務下山，主隊今天出發進駐舊社，下周仍有兩支隊伍將陸續上山，整體行動將由在地青年協助，支援耆老長住期間的物資背負與生活工事。部落也同步推動「內本鹿部落地圖2.0」的深化建構，整合耆老記憶、行走路線、舊社空間與生態知識，作為未來部落治理的重要基礎。

回鹿青年召集人ZAHU表示，青年隊成員主要由4名自小跟隨父輩回到內本鹿的孩子組成，隨著年紀增長，4人各自在外地發展事業，已有一段時間未再回到祖居地，也因為「很久沒有回家了」的共同感受，促成回鹿青年隊的成立，並進一步開放延平鄉與海端鄉青年報名參與，希望透過實際行動，讓更多年輕世代參與部落事務。

內本鹿位於鹿野溪上游，布農族人於日據時期因「內本鹿事件」遭日本政府強制遷離祖居地。自民國90年起，族人陸續重返舊社進行傳統領域調查，民國91年並以直升機載送7、80歲耆老返鄉，定為「內本鹿元年」，使內本鹿回家行動成為台灣原住民族長期重返祖居地的重要實踐之一。

