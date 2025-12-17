因半導體短缺 Honda日中工廠年底至年初暫停或減產

日本汽車大廠本田（Honda）。 圖：翻攝本田官網（global.honda）

[Newtalk新聞] 日本汽車大廠本田（Honda）今天（17日）宣布，受持續半導體零件短缺影響，將從12月下旬至2026年1月上旬，對日本及中國工廠的整車生產實施暫停或減產措施，以應對供應鏈不穩。

本田發言人表示，日本國內的寄居工場（Yorii）與鈴鹿工場（Suzuka）等主要生產據點，將自12月29日起停產約5天，並延伸至明年1月5日至6日進行運作暫停。中國大陸的合資工廠（包括廣汽本田與東風本田）也將同步調整產能，具體減產幅度視零件到貨情況而定。

廣告 廣告

此波調整主因全球半導體供應仍未完全恢復穩定。本田今年以來已多次受中荷地緣政治緊張引發的安世半導體（Nexperia）供應中斷影響，北美與墨西哥工廠曾在10月至11月間大規模減產或停產，雖於11月下旬逐步恢復正常，但餘波持續波及亞洲產線。

本田指出，半導體短缺已對2025年度（2025年4月至2026年3月）業績造成顯著衝擊，先前已下修全年營益預測至5500億日圓，並調降全球四輪車銷量目標。該公司強調，正積極尋求替代供應來源，並與供應商協調，以盡量減輕對消費者交車的影響。

業界分析認為，汽車產業對基礎功率半導體的高度依賴，使本次短缺難以快速化解，可能進一步影響日系車廠在全球市場的供應節奏。本田尚未公布本次調整對產量的具體影響數字，但預料將加劇年底銷售壓力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國海南明啟動「全島封關運作」 明爭亞太貿易樞紐、暗恐以商逼政

楊宏基觀點》戰爭靭性不是粉飾太平 期盼說真話對抗麻痺的「小橘書」