因古根漢博物館大膽前衛設計成名！加拿大傳奇建築師法蘭克蓋瑞去世，享壽96歲

生前以其前衛、實驗性的建築風格聞名，知名傳奇建築師法蘭克・蓋瑞（Frank Gehry），當年靠著1997年在西班牙畢爾包，以鈦金屬覆蓋的古根漢美術館（Guggenheim Museum），讓他一舉在國際成名。根據其幕僚證實，這位知名建築師6日去世，享壽96歲。

蓋瑞於1929 年出生於加拿大多倫多，青少年時期搬到洛杉磯，在南加大（USC）攻讀建築學，之後1956年進入哈佛大學設計研究院進修。畢業創立個人事務所後，他逐漸擺脫、傳統強調對稱性的建築原則，改以不規則幾何形狀與未加工材料創作，發展出如今稱為「解構主義建築」的風格。

廣告 廣告

早在古根漢博物館問世前，蓋瑞就曾使用鐵鏈網、夾板與波紋鋼板等材料，改造位於加州聖塔莫尼卡的私人住宅，創造非常有前衛風格設計感的「鐵皮建築」。

而當古根漢博物館橫空出世後，他2012年接受《紐約時報》（New York Times）訪問時表示，「我就是在反叛一切既定事物！」

由加拿大傳奇建築師蓋瑞（Frank Gehry）設計的巴黎路易威登基金會藝文中心。（美聯社）

自畢爾包作品後，他成為全球爭相邀請的建築師，其後代表作遍及世界各地：芝加哥千禧公園的傑伊・普利茲克露天音樂廳（Jay Pritzker Pavilion）、德國的蓋瑞塔，以及巴黎路易威登基金會（Louis Vuitton Foundation）藝文中心。全球最大奢侈品集團LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）曾感嘆，「（蓋瑞）他為巴黎、為法國留下了他最偉大的傑作。」

蓋瑞在1989年獲得建築界終身成就的最高榮譽—普利茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize），評審讚譽他的作品，具有「高度精緻、富於冒險、並極具美學層次」。他同時還在2002年獲頒加拿大勳章（Order of Canada）、2016年獲得美國最高平民榮譽「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。

由加拿大傳奇建築師蓋瑞（Frank Gehry）設計的巴黎路易威登基金會藝文中心。（美聯社）

由加拿大傳奇建築師蓋瑞（Frank Gehry）設計的香港島豪宅傲璇。（美聯社）

倘若要簡單概括蓋瑞的建築設計風格，那就是「令人難以預測」，其名下作品、幾乎沒有兩座建築風格相似。

更多風傳媒報導

