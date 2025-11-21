即時中心／林耿郁報導

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」發言，對日本進行包括發布旅遊警示、停止進口水產品等複合式攻擊；我國駐日代表李逸洋今（21）日指出，高市首相是把台灣安全，當成日本國內自身安全一樣看待。如今日本受到中國的經濟脅迫，呼籲台人「買爆、玩爆」日本，共同抵禦中國壓力！

台日友好！高市早苗11月7日在眾議院接受質詢時表示，一旦「台灣有事」，有可能構成安全保障法制中，日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。此言引起中國強烈不滿，對日本進行複合式攻擊。

我駐日代表李逸洋認為，對於高市首相把台灣安全，當成日本國內自身安全一樣看待，任何一位深愛台灣、認同台灣的民眾內心無不深受感動，感激萬分。

如今中國下手，停止進口日本水產品，目的就是要傷害日方經濟；李逸洋呼籲，所有深愛台日友好的台灣人民，目前能做的就是一起「買爆」日本水產品，讓日本經濟能夠不受這次中國禁買的傷害。

中國2021年禁台灣鳳梨進口，已故前日本首相安倍晉三，當時大力促銷台灣鳳梨，日本民眾力挺之下，如今日本已成為台灣鳳梨最大買家。此外，台灣香蕉、芒果、鮪魚，日本也是最大買家。

另一方面，日本77.5%外銷蘋果、58.6%外銷葡萄、53.4%外銷山藥，以及42.5%外銷柿子賣到台灣，台灣是日本這4項農產品最大出口國。我方也是日本干貝、和牛、水蜜桃、草莓以及梨子5項農水產品的第二大外國買家。

李逸洋認為，台灣人口2,300萬，僅居世界第57位，但能如此大力支持日本農產品，「相當了不起」；希望台日兩國人民今後也持續互助、購買彼此農水產品，互惠互利。

為力挺日本，總統賴清德昨天（20日）透過社群發文寫道：「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

其中，X平台特別以日文發文，駐日代表處X帳號轉發。賴總統發文內容廣受日本NHK、共同社等主流媒體報導，報導更是登載於東京新宿、秋葉原街頭及電車內電子新聞，引起高度關注。

此外，日媒也報導外交部長林佳龍，期盼我國民眾以實際行動，表達對高市首相及其政策的支持，多到日本觀光、多購買日本產品。

駐日代表處呼籲全體國民，在此刻日本因挺台而「有事」的情況下，再次伸出如311震災時的援手，表達台日「風雨同舟」，共同應對困難的情誼。





原文出處：快新聞／因台灣而「有事」！李逸洋籲台人「買爆、玩爆」挺日本

