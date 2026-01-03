因國安與中國疑慮 川普擋瀚孚光電購Emcore資產

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天以國家安全及與中國相關的疑慮為由，阻止美國瀚孚光電公司（HieFo Corp）以約300萬美元收購總部設於紐澤西的航太與國防專業公司Emcore的資產。

路透社報導，川普在白宮發出的命令中表示，瀚孚光電是「由一名中華人民共和國公民所控制」，其於2024年收購Emcore業務的行為，讓他相信瀚孚光電可能會「採取威脅損害美國國家安全的行動」。

這項命令沒有提到相關人士，也沒有詳細說明川普的疑慮。

川普表示，「特此禁止這項交易」，並命令瀚孚光電在180天內「剝離在Emcore資產中的所有權益與權利，無論位於何處」。

美國財政部在川普發出命令後表示，美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States）在對這項交易的調查中發現國安風險，但聲明未具體說明國安風險的內容。

截至今天晚上，仍無法立即聯繫到瀚孚光電與Emcore置評，這兩家公司的官網也未發布任何回應。

Emcore在交易時為上市公司，後來轉為私有化。Emcore表示，瀚孚光電是以292萬美元收購其晶片業務及磷化銦晶圓製造業務。

瀚孚光電當時表示，公司是由Emcore工程副總裁張根造（Genzao Zhang，音譯）與摩爾（Harry Moore）共同創立。摩爾的領英（LinkedIn）個人檔案顯示，他曾任Emcore資深銷售總監。（編譯：張曉雯）1150103