因太美被盯上！印度瀕危銀河蛙「拍到消失」

▲生長在印度喀拉拉邦西高止山脈（Western Ghats）雨林的瀕危「銀河蛙」（galaxy frogs），因為體型僅有人類指尖般大小，但通體漆黑的身軀上卻擁有宛如浩瀚銀河的燦爛斑點聞名。（圖／翻攝自倫敦動物學會）

[NOWnews今日新聞] 生長在印度喀拉拉邦西高止山脈（Western Ghats）雨林的瀕危「銀河蛙」（galaxy frogs），因為體型僅有人類指尖般大小，通體漆黑的身軀上卻擁有宛如浩瀚銀河的燦爛斑點而聞名，不過，有專家沉痛表示由於遭到不受監管的野生動物攝影師「騷擾」，已經瀕危銀河蛙可能正在加速滅亡。

根據《衛報》報導，「銀河蛙」的學名為Melanobatrachus indicus，2020年倫敦動物學會研究員拉伊庫馬爾（Rajkumar KP）在喀拉拉邦雨林的倒木下發現了7隻銀河蛙，讓他又驚又喜，但由於新冠疫情的關係，拉伊庫馬爾無法在當地繼續研究，而等到疫情過後拉伊庫馬爾回到雨林時，卻發現當初銀河蛙的棲地已被破壞，7隻青蛙都不見蹤影。

▲本就瀕危的「銀河蛙」疑似因攝影師驚擾而進一步面臨生存危機。（圖／翻攝自倫敦動物學會）

拉伊庫馬爾表示，自己原本以為是褐獴（brown mongooses）破壞，但是褐獴的體型與力氣無法搬動原木，於是拉伊庫馬爾詢問當地追蹤員到底發生了什麼事，結果得知竟然是好幾個野生動物攝影師幹的好事。

據悉，好幾隊野生動物攝影師來此搶拍銀河蛙，到處翻動原木找尋，找到後又徒手挪動銀河蛙喬角度擺拍，但銀河蛙的皮膚是用來呼吸的器官，非常脆弱。而且銀河蛙生性敏感，面對閃光燈相當不自在，攝影師們為了畫面好看，不斷將銀河蛙移動來移動去，光是一天的拍照過程就導致兩隻銀河蛙死亡。

拉伊庫馬爾表示，自己無法證實當地追蹤員的說法是否為真，但之後花了好幾個月時間反覆找尋，卻再也沒找到任何銀河蛙。拉伊庫馬爾指出，「林業部的官員試圖阻止這類團體進入，但仍會有人動用更高層級的官員關係，讓他們能夠進來拍照」。

拉伊庫馬爾強調，自己理解銀河蛙為何是攝影師們夢寐以求的拍攝對象，「我第一眼看到這些青蛙時也愛上了牠們，真是太神奇了」，但更重要的是，攝影師不該成為導致銀河蛙滅絕的幫兇，如果今天人們為了用相機捕捉牠們的身影而導致牠們從此成為歷史，只能在照片中被銘記，「那將是莫大的諷刺」。

