因夫家1句話想婚了！福原愛親曝與「橫濱男」交往時間軸

日本37歲前桌球選手福原愛於2021年與江宏傑離婚後，如今親自再曝再婚、懷孕的好消息。而結婚對象就是在她面對低潮時，不離不棄、一直陪伴在她身邊的「橫濱男」A先生。在接受日本雜誌專訪時，福原愛也透露2人的交往時間軸，也坦言是A先生的家人，主動提出了1句話，也讓她下定決心，決定與A先生以家人的身分攜手共度餘生。

根據日本雜誌《女性SEVEN》獨家專訪指出，福原愛表示，2人最初並沒有結婚打算，而是想以互相信賴的伴侶關係，互相支持、一起生活。但讓他們決定步入婚姻的轉折點，是在A先生的家人對他們說「不如結婚，作為一家人一起生活吧」，也讓她在經過一番思考後，最終確定於2025年夏季登記結婚。

面對外界對她的感情霧裡看花，福原愛也揭曉了2人的交往時間軸，也強調是在2021年底，與江宏傑結束關係後，2人才正式確立了戀愛關係。福原愛表示「剛開始和他交往時，完全沒有考慮再婚的事情，連我自己都對現在的狀況感到驚訝」。不過，對於新生命的到來，也讓她真的感到很開心。

但福原愛也向雜誌《女性SEVEN》表達她的擔憂，「大家都會說，第三胎應該不會再感到不安了吧？」福原愛認為，其實完全不是這樣。她也透露，這是第一次在日本生產，「醫院的制度和台灣完全不同，讓我感到有很多不適應的地方」。



