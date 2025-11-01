因女足抽血案遭解聘！論文涉學術倫理疑義 台師大今撤銷周台英博士學位
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導
因為女足抽血與霸凌案遭到國立台灣師範大學解聘的教練周台英，其博士論文也遭到台師大審查，而今（1）日晚間台師大也發布聲明，表示針對前女足教練周台英博士學位一案，校方依規定啟動學術倫理調查論文，認定論文涉及學術倫理疑義，經審議後決定撤銷其博士學位。
台師大說明該案起因於外界檢舉，校方在受理檢舉後，隨即依《博士、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點》啟動院級及校級調查程序，並於8月19日由院級調查小組召開會議審議。
根據調查，指出周台英的博士論文〈運動科學支援介入對女子足球員預防運動傷害及提升運動表現之影響〉涉及學術倫理疑義，雖未進行人體侵入性抽血，但研究對象包含未成年學生，未完整取得參與者及其法定代理人的知情同意，認定論文研究過程存在未遵守知情同意規定的情況。
而經過學術倫理案件校級審定委員會審議，確認院級調查結果與處置建議後，決議同意，並依據台師大規定撤銷其博士學位。
