因孫子一句「阿公抽菸好臭」陷憂鬱，戒菸門診陪個案成功重拾擁抱

吸菸只影響肺部健康嗎？並非如此。義大醫院預防醫學科科主任洪暐傑醫師指出，吸菸幾乎與全身健康都有關。不僅如此，二手菸的危害對不抽菸的人更是不能小覷。醫師指出，台灣國民健康署的戒菸門診，近年來幫助了許多癮君子即時戒菸，二代戒菸門診提供很專業的醫療協助，包括尼古丁替代療法疏導菸癮與非尼古丁藥物降低抽菸欲望1，鼓勵癮君子多加利用，成功戒菸！

洪暐傑醫師說明，抽菸對身體的危害除口腔、食道、肺、肝、胰臟、腎臟、膀胱、子宮頸、大腸等癌症外，也包含心血管疾病、腦中風，以及慢性阻塞性肺病、氣喘、睡眠呼吸中止等呼吸系統問題；甚至與糖尿病、骨質疏鬆、眼部病變等風險相關，「幾乎沒有疾病是與吸菸完全無關2。」

不僅如此，二手菸與三手菸同樣傷害身邊的人。洪暐傑醫師表示，菸害會殘留在頭髮、衣物、沙發、窗簾上，即使不在家裡抽菸，仍可能影響孕婦與幼兒。新生兒若接觸二手菸，恐增加氣喘、肺功能不良甚至猝死等風險，孩子長大後也可能增加學習障礙、認知障礙、注意力不集中等風險3。

不僅為了自己的健康，也為家人而戒菸

洪暐傑醫師說明，多數戒菸者不是為自己健康，而是為了家人戒菸。門診就有一位70多歲阿公，固定來看慢性疾病，有時勸他戒菸還會被「吐槽」說他都固定有運動、跑馬拉松並且健康飲食，說不定比年輕人還健康，就只有抽菸這一個壞習慣不想改。結果有次看診阿公突然要求開抗憂鬱藥物，一問之下才知道最愛的孫子嫌菸味臭，喊他「臭臭阿公」拒絕跟他擁抱，讓他大受打擊，出現失眠心情低落的狀態。「與其吃安眠藥，不如戒菸，直接告訴孫子阿公不再抽了」，阿公在接受洪暐傑醫師諮詢後，當天就把身上菸全丟掉，並在門診支持與藥物輔助下成功戒菸。

戒菸門診提升成功率 科學方法減少痛苦與挫折

多數人覺得戒菸「靠意志力就好」，洪暐傑醫師表示，根據統計，依靠意志力戒菸的成功率僅有約3～5％；如果搭配門診與輔助治療，可提升至30-40%4。台灣多數醫院與不少診所都有與國健署合作提供戒菸服務，民眾可以到國健署委託戒菸治療與管理網站查詢離自己最近的戒菸門診，多半只需掛號費或部分負擔就可以接受諮詢，洪暐傑醫師說像義大醫院幾乎是免費，若民眾心理上還沒準備好要戒菸也沒關係，隨時都歡迎先來諮詢。

門診會由衛教師協助評估吸菸量與成癮度、回顧過去戒菸史等相關問題，幫助一起設定「戒菸日」，醫師也為依個別狀況提供輔助療法並安排門診追蹤，戒菸過程中也會電話關懷與調整方案。「戒菸是一段路，戒菸門診的角色是讓這段路走起來比較輕鬆，最重要的還是自己要堅持走下去。」洪暐傑醫師強調。



現在很多戒菸輔助治療都相當有效益，洪暐傑醫師分析像尼古丁替代療法屬於「疏導」策略，以較純、劑量較低的尼古丁取代菸，減少民眾吸入菸品中的其他有害物質，並逐步減量，降低生理與心理對香菸的依賴。例如尼古丁的貼片可穩定釋放濃度、適合波動大的使用者；口嚼錠則能在想抽時暫時緩解渴求；另外還有吸入型製劑、口含錠及噴霧劑可以選擇。至於口服非尼古丁藥物，則是能降低抽菸慾望，如Bupropion與Vareniciline。Bupropion會增加多巴胺濃度，使心情變好；Varenicline而是會阻斷尼古丁接受器，使病患不會想吸菸1。洪暐傑醫師強調，是否適用這些輔助治療需經由醫師評估，若治療期間覺得藥效不夠或使用時間過長，也應回診由醫師調整，而非自行調整劑量。

戒菸永遠不嫌晚 親友的支持是成功的關鍵

洪暐傑醫師建議周遭親朋友好要「少念多鼓勵」戒菸者，把家中菸具與打火機收起來、若家人也抽就一起戒，並盡量陪同回診，建立無菸環境比情緒施壓更有用。洪暐傑醫師也鼓勵想要戒菸的民眾可以透過在社群公開發文等儀式進行宣告，讓朋友成為監督與後援，且設定戒菸日更能讓戒菸成功率增加1.3~2倍5。洪暐傑醫師也強調，不必等到「百分之百下定決心」才開始，在仍猶豫時就啟動輔助療法與門診追蹤，戒菸成功率會明顯提高。

最後洪暐傑醫師也分享阿公在成功戒菸後，孫子一見面就撲上去要他抱抱、喊「阿公好香！」，每次回診阿公都會開心分享祖孫互動。「戒菸不只是為了健康數據的改善，更是為了能夠毫無顧慮地擁抱所愛的人。」洪暐傑醫師鼓勵正在戒菸路上的朋友們，就算這次沒完全成功也別放棄，往正確方向多走一步，下一次就離戒菸更近。

查詢離你自己最近的戒菸門診：https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx

