因家庭與生涯規畫 竹縣教育局長楊郡慈請辭獲准15日卸任

新竹縣政府傳出人事變動，縣長楊文科10日已核准教育局長楊郡慈的辭呈，對此，楊郡慈受訪表示，考量個人生涯規畫與家庭因素，加上階段性任務已完成，早在11月就已提出辭呈，考量到議會大會將至，因此在會期後正式遞辭呈，接下來將赴清華大學教書。

楊郡慈說，下學期本來就答應清大會幫忙兼課，因此就先回去教授教育評鑑的課程，她大概在1個月前就跟縣長說，因家庭因素希望可以多陪伴家人，現階段規畫也都已完成，其實只剩下執行，這部分已經可以透過交棒去完成，所以也等議會結束後，就提正式文書請辭，預計15日離開。

外傳楊郡慈求去與近日校園風波有關，她則表示，最近學校出了一些狀況，她也會盡力協助，禮拜二一早就到學校跟老師、學生對話，先讓學生們知道遭遇困難時刻，大家需要手牽手一起度過困難時刻。

楊郡慈也說，提醒孩子們這段期間不要落單等，對相關事件有感受也是很正常的，所以有任何想法都應該要跟師長或父母說，學生諮商輔導中心也進駐，先做團體輔導，有一群需要高度關懷的學生，也會透過沈浸式的課程，協助學生消化這些感受跟想法，另有3位外聘的輔導老師長時間進駐學校，老師們隨時可以接受幫助。

至於外傳她將投入選舉，楊郡慈再次強調無此規畫，她感謝縣長給予公部門歷練的機會，她很珍惜也全力以赴，全心貢獻一己之力，也感謝教育局及學校團隊的支持與配合。

