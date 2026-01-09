因對台軍售被制裁 Anduril 創辦人：值得驕傲的獎項

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國國防科技公司Anduril因對台軍售，遭到中方制裁。對此，創辦人拉奇（Palmer Freeman Luckey）毫不避諱地表示對這份「獎項」的自豪，並表示美國已經意識到中國對台的侵擾。

拉奇表示，台灣必須將自己打造成「豪豬」一般，渾身是刺，以應對中國不間斷的侵擾。Auduril賣給台灣的武器包含防空及海上系統，及用來摧毀入侵船艦、飛機和地面部隊的系統。

去年年底，美國通過最大的對台軍售，8大案件總額超過111億美元。中國政府不久後便公告，根據《反外國制裁法》，對參與「武裝台灣」的20家美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施。拉奇在接受福斯財經新聞網（Fox Business）專訪表示，「這是我非常、非常引以為傲的『獎項』」。

拉奇曾在2022年前往烏克蘭前線，捐贈並協助烏克蘭士兵使用Auduril的技術。他去年8月在台大演講時，提到他從一開始的目標，「就是在這個不穩定的時代，打造出能作為終極嚇阻力量的能力。」

