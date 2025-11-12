因小失大！不滿遭取締酒駕 他誣告「警察逼我路邊小便」這下慘了

男子不滿遭取締酒駕，竟誣告警察逼他在路邊小便，被判刑得入獄。資料照片

高雄李姓男子因不滿遭警方取締酒駕，竟誣指執勤員警阻止他返家如廁，逼迫他在路邊小便，涉嫌強制罪。橋頭地檢署調查後發現李男根本鬼扯，反起訴他涉嫌誣告罪，法院審理後依誣告罪判李男有期徒刑5月，且不得易科罰金。可上訴。

判決指出，李男於2022年9月25日凌晨5時許，在其位於高雄市住處前因騎機車未戴安全帽，遭鼓山分局龍華派出所周姓、莊姓員警攔查。警員發現李男渾身酒氣，經同意實施酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.68毫克，當場舉發，李男事後因公共危險罪遭判刑4月，併科罰金2萬元定讞。

廣告 廣告

李男為此懷恨在心，同年10月就向橋頭地檢署檢舉，指警員在執法過程中以身體阻擋，不讓他返家如廁，逼迫他在路邊解放，涉犯強制罪等。檢察官開庭調查時，一再向他確認「警察有逼你在路邊小便嗎？」李男還以證人身份具結證稱「有，他有叫我在那邊放」等。

橋檢勘驗警方隨身密錄器檔案後，認定並無李男所指情形，將警員處分不起訴，反而是李男被依最重可判7年的誣告罪嫌起訴。橋頭地院審理時，當庭勘驗員警密錄器影像，發現執勤過程中，李男從未向員警表示想上廁所，警員也未阻止或要求他在路邊小便；反而是員警全程配合李男要求，允許他在等待酒測時抽菸、喝水。另發現，李男是趁警員與其家人談話時，自行走到路邊盆栽前小便，並非受警員逼迫。

法官認定，李男虛構情節誣告員警，並於偵查中偽證，足以損害員警權益及司法公正，犯行明確，一審依誣告罪判處有期徒刑6月，上訴後減為5月，且不得易科罰金。可再上訴。



回到原文

更多鏡報報導

犯案動機曝光！不滿輔大前校長涉弊案獲無罪 兇嫌自比荊軻、廖添丁高喊「「沒正義就沒有和平」

天雨路滑！國1五股段突發車禍 駕駛受困警消破窗搶救送醫

台中驚見「料理鼠王」！民眾拍到黑鼠跳進廣東粥鍋 店員淡定不處理 市府：最重罰2億