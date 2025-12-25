因小失大！ 嘉縣環局外包商駕駛涉收賄濫倒廢棄物被起訴

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣環保局外包公司廠商駕駛侯男被控今年8月間，兩度接受吳男委託載運廢棄物違法棄置，侯男共收取8800元代價，吳男則取得1萬200元利益，檢察官偵查時，兩人都坦承犯行，嘉義地檢署偵查終結，將兩人依違反貪污治罪條例提起公訴。

嘉檢表示，58歲吳男於今年6、7月間，受台南市某公司委託，清除、處理廢塑膠混合物，並暫置在嘉義縣東石鄉一家企業社土地上；吳男於8月間聯繫受雇於嘉義縣環保局外包公司廠商的侯男協助處理，侯男駕駛小貨車載運3大袋、每袋約300至400公斤的廢塑膠混合物，至六腳鄉無地號土地棄置，吳男交付新台幣2400元予侯男，吳男獲得免除清除處理費用利益3000元。

嘉檢表示，侯男於8月24日下午駕駛嘉義縣環保局名下的公務抓斗車前往東石鄉某企業社，由吳男駕駛堆高機協助將廢塑膠混合物放置在抓斗車內，並交付6400元予侯男，侯男則駕駛抓斗車載運至一處偏僻土地棄置，吳男獲得免除清除處理費用7200元。

侯男駕駛環保局抓斗車載運裝填廢塑膠混合物的太空包，由於過於突兀，機警的民眾發現有異主動通報環保局並報警，嘉義縣朴子警分局據報循線查獲侯男與吳男的犯行，兩人在檢警偵訊時都坦承不諱。

嘉檢強調，侯男為受公務機關依法委託從事與委託機關權限有關的公共事務，屬刑法上的公務員，因此，侯男涉貪污治罪條例的違背職務收受賄賂等罪嫌、吳男涉行賄罪嫌，都依法起訴。

