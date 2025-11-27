因小失大！小氣男桃機停車場5度跟車入場逃費290元 被判拘役40天

沈姓男子駕駛租進車在桃園國際機場停車場跟車入場逃費290元，被桃園地院判處拘役40日得易科罰金4萬元。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕沈姓男子於今年5、6月間駕租賃車5度在桃園機場第一航廈嘟嘟房停車場利用「跟車」方式進場，成功避過辨識設備，再從計程車出口離去，前後省下290元停車費，其行為經業者發現、依監視器影像提告；桃園地院審理後依詐欺罪之非法由收費設備得利罪，將沈男判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決指出，沈男於今年5月21日至6月8日間，5度駕著租賃車前往桃園國際機場第一航廈嘟嘟房停車場排隊入場，卻趁前車辨識車牌入場、柵欄未放下之際，駕車緊隨前車通過柵欄的「跟車」方式，讓停車場入口車牌辨識設備無法登記他的車牌號碼進行計費；沈男5度跟車入場後，均從計程車車道出口離去，停車場出口的收費設備因沒有該車號入場紀錄，讓沈男因此詐得免於支付停車費用的不法利益290元。

沈男的跟車入場伎倆仍被停車場管理人員察覺，經調閱監視影像掌握證據後提告。檢警調查時，沈男坦承確實有在5、6月間多次沒有繳停車費就離開停車場，但他否認使用「不正當方法」騙過車牌辨識收費系統而獲利，辯稱「只是趕時間、忘記繳錢」；檢察官對沈男「連續5次」趕時間、忘記繳錢的說法認為只是臨訟卸責之詞，且沈男即使至事件曝光後也未補繳停車費，犯罪嫌疑可堪認定而起訴。

法官審理認為，沈男以「跟車」的不正當方法進入停車場，藉此逃避繳納停車費，造成停車場管理人遭受財產損失，已構成犯罪行為應受懲罰，審酌其犯案動機、目的、手段，以及所獲得的不法利益金額，判處拘役40日，並諭知得易科罰金。可上訴。

